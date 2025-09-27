Asesinato en hospital de Frontino: presunto homicida del radiólogo irá a prisión

Resumen: Juez envió a prisión a Luis Alberto, señalado de asesinar con arma blanca a un radiólogo del hospital de Frontino tras una discusión por un vehículo.

La justicia avanza en el caso que conmocionó a la comunidad de Frontino, en Antioquia. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alberto, de 33 años, señalado de ser el responsable del homicidio de Ricardo León, técnico en radiología del hospital local.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre en el parqueadero de la institución de salud. Según el reporte de las autoridades, víctima y agresor habrían sostenido una discusión relacionada con daños en un vehículo.

En medio del altercado, el procesado presuntamente atacó con un arma blanca a Cuartas, de 68 años, causándole graves heridas.

El radiólogo fue trasladado a Medellín para recibir atención médica especializada, pero pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud falleció. La Policía capturó al presunto agresor poco después del ataque en inmediaciones del hospital.

Lea también: Alcalde de Amalfi pide mover estación de Policía tras ataques del frente 36

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Alberto el delito de homicidio, cargo que no aceptó. El juez, no obstante, acogió la solicitud del ente acusador y ordenó su detención preventiva en un centro penitenciario.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer a fondo las circunstancias del crimen y determinar si hubo agravantes en la conducta del procesado.

Más noticias de Antioquia