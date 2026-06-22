Presunto detrimento patrimonial por $108 mil millones en EPM tras fiscalización a Hidroituango

Resumen: El objetivo central de la auditoría fue evaluar el impacto económico derivado de las decisiones del contrato BOOMT, específicamente el cambio de contratista para las unidades funcionales 5, 6, 7 y 8 durante los años 2022 y 2023

Minuto30.com .- La Contraloría General de Antioquia finalizó la Actuación Especial de Fiscalización No. 001 de 2026 sobre la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. El objetivo central de la auditoría fue evaluar el impacto económico derivado de las decisiones del contrato BOOMT, específicamente el cambio de contratista para las unidades funcionales 5, 6, 7 y 8 durante los años 2022 y 2023.

Balance del cambio de contratista

El informe definitivo entregó un resultado favorable para la Sociedad Hidroituango en este aspecto puntual: no se evidenció afectación al patrimonio público derivada directamente del cambio de firma constructora para dichas unidades de generación.

Presunto detrimento millonario a manos de EPM

A pesar de lo anterior, la evaluación arrojó una grave alerta en la ejecución del proceso por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El ente de control identificó una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación liderado por EPM y que habría ocurrido en 2022/2023.

Esta irregularidad habría desencadenado un presunto detrimento patrimonial calculado en $108.585.346.005,76, asociado a costos más altos y mayores cantidades de obra en comparación con el presupuesto de referencia.

Dado que EPM no es sujeto de control directo de la Contraloría de Antioquia, este hallazgo será trasladado de inmediato a la Contraloría Distrital de Medellín para que asuma la competencia y las acciones legales correspondientes.

Llamados de atención para la Sociedad Hidroituango

Por su parte, la Sociedad Hidroituango sí recibió dos hallazgos administrativos, frente a los cuales deberá suscribir planes de mejoramiento obligatorios:

Falta de gestión oportuna de las acciones judiciales por el incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT.

Demoras o fallas en la actualización del modelo financiero del proyecto durante el primer trimestre de 2026.

El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, precisó que esta es solo la primera actuación especial de fiscalización sobre la megaobra en su administración, reafirmando que el ente de control mantendrá un seguimiento estricto para garantizar el uso transparente de los recursos de los antioqueños.