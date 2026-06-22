Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Presunto detrimento patrimonial por $108 mil millones en EPM tras fiscalización a Hidroituango

    Este hallazgo sobre EPM será trasladado de inmediato a la Contraloría Distrital de Medellín para que asuma la competencia de los hechos ocurridos en 2022/2023

    Publicado por: SoloDuque

    Presunto detrimento patrimonial por $108 mil millones en EPM tras fiscalización a Hidroituango

    Resumen: El objetivo central de la auditoría fue evaluar el impacto económico derivado de las decisiones del contrato BOOMT, específicamente el cambio de contratista para las unidades funcionales 5, 6, 7 y 8 durante los años 2022 y 2023

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Contraloría General de Antioquia finalizó la Actuación Especial de Fiscalización No. 001 de 2026 sobre la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. El objetivo central de la auditoría fue evaluar el impacto económico derivado de las decisiones del contrato BOOMT, específicamente el cambio de contratista para las unidades funcionales 5, 6, 7 y 8 durante los años 2022 y 2023.

    El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro. Foto: Contraloría de Antioquia

    El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro. Foto: Contraloría de Antioquia

    Balance del cambio de contratista

    El informe definitivo entregó un resultado favorable para la Sociedad Hidroituango en este aspecto puntual: no se evidenció afectación al patrimonio público derivada directamente del cambio de firma constructora para dichas unidades de generación.

    Presunto detrimento millonario a manos de EPM

    A pesar de lo anterior, la evaluación arrojó una grave alerta en la ejecución del proceso por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

    El ente de control identificó una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación liderado por EPM y que habría ocurrido en 2022/2023.

    hidroituango2

    La Sociedad Hidroituango sí recibió dos hallazgos administrativos, frente a los cuales deberá suscribir planes de mejoramiento obligatorios. Foto: Contraloría de Antioquia

    Esta irregularidad habría desencadenado un presunto detrimento patrimonial calculado en $108.585.346.005,76, asociado a costos más altos y mayores cantidades de obra en comparación con el presupuesto de referencia.

    Dado que EPM no es sujeto de control directo de la Contraloría de Antioquia, este hallazgo será trasladado de inmediato a la Contraloría Distrital de Medellín para que asuma la competencia y las acciones legales correspondientes.

    Llamados de atención para la Sociedad Hidroituango

    Por su parte, la Sociedad Hidroituango sí recibió dos hallazgos administrativos, frente a los cuales deberá suscribir planes de mejoramiento obligatorios:

    Falta de gestión oportuna de las acciones judiciales por el incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT.

    Demoras o fallas en la actualización del modelo financiero del proyecto durante el primer trimestre de 2026.

    El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, precisó que esta es solo la primera actuación especial de fiscalización sobre la megaobra en su administración, reafirmando que el ente de control mantendrá un seguimiento estricto para garantizar el uso transparente de los recursos de los antioqueños.

    hidroituango1

    El ente de control identificó una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación liderado por EPM. Foto: Contraloría de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Centro de Lavado Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.