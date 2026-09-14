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    Preso por tentativa de homicidio murió en Medellín: autoridades investigan

    Se conoció que el hombre se encontraba en calidad de capturado desde el mes de marzo de 2026 y habia sido trasladado hace pocos días

    Publicado por: Minuto30.com

    misterio preso muerto
    Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    Preso por tentativa de homicidio murió en Medellín: autoridades investigan

    Resumen: Las autoridades intentan esclarecer las causas del fallecimiento de un recluso de 34 años, quien se encontraba bajo custodia policial desde marzo. Su cuerpo presentaba una herida suturada y múltiples golpes en el rostro.

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    Minuto30.com .- Un halo de misterio rodea la muerte de un hombre de 34 años, oriundo del municipio de San Jerónimo, quien se encontraba privado de la libertad en Medellín. El deceso se reportó en horas de la tarde del domingo 13 de septiembre en las instalaciones de un hospital ubicado al nororiente de la ciudad.

    Las condiciones físicas en las que se encontraba el recluso antes de su fallecimiento, son materia de investigación.

    Traslados y complicaciones de salud

    Se conoció que el hombre se encontraba en calidad de capturado desde el mes de marzo de 2026, procesado por el delito de tentativa de homicidio. Inicialmente, cumplía su medida de aseguramiento en la Estación de Policía La Candelaria. Sin embargo, debido a unas obras de remodelación en dichas instalaciones, fue trasladado a la Estación de Policía del barrio Castilla.

    Fue allí donde, presuntamente, el preso comenzó a presentar graves quebrantos de salud. Ante la situación, a las 00:21 horas de la madrugada del domingo, personal de la Policía Nacional lo trasladó de urgencia al Hospital para que recibiera atención médica.

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    Marcas en el cuerpo y causas por establecer

    Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre de 34 años falleció en horas de la tarde del mismo doming.

    Según testigos, el hoy occiso presentaba heridas en abdomen y cara, de las que no se conoce su origen.

    El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, entidad que se encargará de realizar la autopsia de rigor para determinar la causa de su muerte.

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    Redacción Minuto30

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