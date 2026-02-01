Resumen: A pocas horas de partir hacia territorio estadounidense, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje inusualmente íntimo

¿Presiente algo? Petro se despide de su madre antes de la cita con Trump

Minuto30.com .- A pocas horas de partir hacia territorio estadounidense, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje inusualmente íntimo. Antes de iniciar su agenda oficial con el representante de negocios de EE. UU., McNamara, el mandatario visitó a su madre para despedirse, acompañando el relato con una fotografía histórica de sus padres.

Sin embargo, el mensaje no se quedó en lo familiar. Petro aprovechó para lanzar una fuerte crítica a quienes llamó “franquistas”, defendiendo el amor y la sexualidad como fuerzas vitales de la “colombianidad”, antes de aterrizar en el terreno político: la convocatoria para este martes 3 de febrero.

Los puntos clave del mensaje presidencial:

Agenda Diplomática: Confirmó que el plato fuerte de su viaje será la reunión con el presidente Donald Trump, un encuentro que genera gran expectativa por las diferencias ideológicas y los temas comunes como migración y lucha contra el narcotráfico.

Defensa del Amor y la Vida: Petro vinculó la estabilidad emocional con la política, asegurando que “el amor nos protege” y que la sexualidad sana es fundamental para la paz.

Llamado a la Plaza de Bolívar: El presidente instó a sus seguidores a llenar las plazas públicas del país este martes bajo las consignas de:

Defensa de la democracia.

Exigencia de un salario vital.

Respaldo a la paz de Colombia.

Una “jornada de comunicación intensa”

La reunión previa con el diplomático McNamara sirve de antesala para lo que Petro describe como una jornada de alta tensión y diálogo directo con el gobierno estadounidense. Mientras el presidente esté en Washington, sus bases buscarán demostrar fuerza en las calles de Bogotá y el resto del país.