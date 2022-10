«En estos cuatro años tenemos que cambiar lo que no hemos podido en 500»: Presidente Petro a Minga en el Cauca

in

“¿Por qué no pensamos que en estos cuatro años tenemos que cambiar lo que no hemos podido cambiar en 500 años? ¿Por qué no pensar que, entonces, lo que hay es que construir una paz caucana para salir a construir el movimiento social de Colombia y de América Latina?”.

Con estos interrogantes, durante la clausura de la Minga Política y Cultural por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz, el Presidente Gustavo Petro hizo este miércoles un llamado a la unidad de las comunidades del Cauca, para que se constituyan en ejemplo de cambio en Colombia y conseguir la paz.

“¿No será que en las dinámicas de confrontación locales, que yo sé que incluso son entre indígenas o, más allá, entre el pueblo mismo, se nos puede ir los segundos, los minutos de la historia, que nos impidan afrontar con eficacia la opción de que este Gobierno popular pueda realizar las reformas a profundidad que necesita el cambio de la historia?”, señaló el presidente Petro,

En el evento, celebrado en la vereda El Pintal, en Caldono, territorio ancestral del pueblo kwet kina, el Mandatario enfatizó que “la violencia fue la manera en donde el pueblo colombiano perdió la oportunidad de la transformación histórica. Aún hoy pululan por el Cauca los grupos armados matando, allá al indígena y aquí al negro, y allá a la negra y allá al descendiente de la paz, y allá al que dejó las armas y aquí al que se atravesó con un rezo, quizás, en una iglesia.”

En ese sentido, Petro consideró que “esa violencia que pulula, no solo en el Cauca sino en muchas partes de Colombia, es la manera de distraer sanguinariamente al pueblo para que no se unifique en pos de cambiar la historia de Colombia. La violencia es nuestro principal enemigo. La paz es el camino que puede producir la transformación profunda de la historia de Colombia”.

Al respecto destacó que “el triunfo es la paz. Es concitar, lo digo, seducir a las mayorías nacionales para ubicar exactamente las cosas que hay que cambiar, hacerlo con eficacia y lograrlo”.

El Presidente Petro resaltó también la convocatoria que ha hecho el Gobierno a las comunidades para construir el Plan de Desarrollo: “Lo que estamos diciendo es que es el pueblo el que manda, que no es el Presidente, que no son sus ministros, que el Congreso de la República tendrá que aceptar que ese proyecto se vuelva ley”.

Por último, señaló que “esa paz social interétnica en el Cauca tiene un objetivo político y social, y es que este acumulado de organización popular, este acumulado de sabidurías milenarias se pueda proyectar al conjunto de la nación para que Colombia sea como el Cauca: popular, organizada socialmente; para que el movimiento social de Colombia, en toda su diversidad, desde allá al norte de La Guajira hasta Leticia, pueda presionar al Gobierno del Cambio, pueda presionar al Estado, pueda defenderlo, pueda conducirlo a hacer las transformaciones de Colombia”.

Le puede interesar:

Petro anunció que no se ha tomado decisión alguna sobre tarifas del SOAT https://t.co/0PSCS7n7b0 — Minuto30.com (@minuto30com) October 12, 2022

Para leer otras noticias de Colombia, clic AQUÍ.