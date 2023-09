VIDEO. El país se movilizó por la vida: Presidente Petro

El presidente Gustavo Petro, ante una plaza de Bolívar colmada de campesinos, indígenas, sindicalistas y jóvenes, agradeció la movilización de los miles de colombianos que salieron a las calles y se concentraron en las plazas de, al menos, 100 municipios, como muestra de respaldo a las reformas sociales.

“Estas movilizaciones son para defender las reformas, hoy el país se movilizó por la vida, desde esta plaza llena interpelo a los expresidentes, a los más ricos, a los empresarios, a los dueños del poder económico a que hablemos de temas fundamentales, a que dejen de mirar al pueblo como una cosa, los invito a que hablemos del acuerdo nacional, un acuerdo sobre la vida, sobre la verdad y sobre la paz”, señaló el Primer Mandatario.

Ante la multitud que lo vitoreaba en la Plaza de Bolívar y ante las cámaras que transmitían su discurso a todo el país, Petro planteó tres ejes para construir un país menos desigual, más incluyente: verdad, paz y tierra, como elementos fundamentales para defender la vida.

Además de las reformas a la salud, laboral y pensional, el Jefe de Estado anunció la presentación de la reforma a la ley de servicios públicos, de la que aseguró se encargó de empoderar a los empresarios y dejar sin protección a los usuarios, señalando que se buscará establecer el mínimo vital en agua y energía para todo el país.

“La reforma a la salud la hemos presentado para que esta sea un derecho universal y deje de ser un negocio de pocos, que en todos los rincones de la nación haya un hospital y la gente no se muera porque no tiene plata; la reforma laboral es para que el trabajo sea digno y deje de haber abuso y no haya acoso, que la empresa sea una familia solidaria y no que el patrono esté con el látigo maltratando a la gente; la reforma a la educación es para lograr que los jóvenes puedan ir a la universidad a estudiar lo que les dé la gana, que la educación sea un derecho y no un privilegio, para que la desigualdad y las brechas se reduzcan, eso es lo que queremos”, subrayó el Presidente Petro.

Petro señaló, adicionalmente, que la educación es la mejor alternativa para superar la pobreza, la desigualdad, la violencia y hasta las guerrillas, “interpelo a la oligarquía, al establecimiento, a quienes han gobernado este país, a los gremios, a la oposición, a todos los partidos políticos, vengan y hablemos sobre cómo sacamos a la gente de la pobreza, como convertimos a Colombia en potencia de la vida, en potencia de alimentos, cómo logramos que la desigualdad deje de ser el destino de nuestra nación”.

Hasta de las encuestas habló el Presidente Gustavo Petro, señalando que quienes anuncian la caída del respaldo del pueblo se equivocan, al punto de señalar que si mañana hubiera elecciones presidenciales volvería a ganar.

“Las cuentas que tengo es que hoy hubo movilizaciones en al menos 100 municipios, mucha gente en la calle que evidencia las mentiras de las encuestas, este Gobierno va hasta donde el pueblo diga, a nosotros nos mueve el amor de nuestro pueblo que nos impulsa, por eso la estrategia es movilización del pueblo y la organización del pueblo, paz, movilización y verdad, esa es la estrategia para lograr una Colombia mejor, con justicia social. Paz y justicia social son sinónimos en Colombia, con el apoyo del pueblo a este Gobierno no lo tumban”, puntualizó el Presidente de los Colombianos.

