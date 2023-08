‘Jamás he conducido a mis hijos al delito’: Presidente Petro habló sobre las acusaciones de su campaña

Sobre las declaraciones reveladas el jueves, 3 de agosto, en medio de la polémica que enfrenta Nicolás Petro, el presidente Gustavo Petro aprovechó su visita en Sucre y se pronunció, asegurando ante cientos de personas que él no estaba al tanto del presunto dinero que tenía su hijo y se defendió.

«No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Eso fuese cierto este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque».

Junto a esto, el presidente de Colombia, compartió en sus redes sociales un mensaje diciendo que él jamás guió a sus hijos al camino del delito.

“Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida política está en función de la justicia social y la Paz de Colombia”.

Luego, el jefe de estado recordó que, cuando estaba joven, pasó por la misma situación que está pasando Nicolás Petro.

“Por qué esa presión para que el hijo hable contra el padre, pero tengo qué decir que lo entiendo. A mí me tocó. Teniendo 25, 26 años, estuve preso. No existía la Fiscalía y me juzgó un general de la República. Y fui a parar a la cárcel, no a la casa por cárcel. Fui a dar a la picota. El general que me arrestó hoy está condenado y el arrestado hoy es presidente”.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Vea más noticias de Colombia.