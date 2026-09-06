Resumen: El mandatario ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial auditar todos los sistemas de fotodetección del país. Ya se frenó la operación de cámaras en Cartago y se investigan vehículos que imponen multas sin autorización.

«No son para hacer negocios»: De La Espriella frena sistemas de fotodetección y anuncia nueva reglamentación

Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella le declaró la guerra a los abusos en los sistemas de fotodetección en el país. Con una contundente premisa: «¡Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos!», el jefe de Estado anunció los primeros resultados de una rigurosa auditoría nacional liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Miles de multas en el limbo y cámaras apagadas

La revisión técnica y jurídica ya empezó a rodar cabezas. Según reveló el mandatario, en el municipio de Cartago (Valle del Cauca) se frenó la entrada en operación de un sistema que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la ley.

Sin embargo, el hallazgo más escandaloso apunta a los bolsillos de los conductores: la auditoría preliminar detectó aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que habrían sido impuestas de manera irregular. Al parecer, estos castigos fueron emitidos por dispositivos autorizados que nunca registraron oficialmente el inicio de sus operaciones. Actualmente, la cifra está siendo validada con el SIMIT para tomar las decisiones jurídicas correspondientes, lo que podría significar la caída de miles de estas multas.

Además, se identificaron 12 dispositivos que ya están en trámite de revocatoria debido a cambios en la competencia de la autoridad de tránsito local.

Lupa a las «cámaras móviles» y nueva reglamentación

El presidente De La Espriella advirtió que la revisión se extenderá a todos los puntos habilitados en Colombia y anunció que, junto al Ministerio de Transporte, se expedirá una nueva reglamentación. Asimismo, puso en la mira a los vehículos equipados con tecnología que patrullan las calles imponiendo comparendos sin la presencia de agentes de tránsito y sin la debida autorización.

«La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar», sentenció el mandatario.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hizo eco de las declaraciones presidenciales. La entidad confirmó que, bajo el liderazgo de su directora Alexandra Acelas, quien asumió el cargo el pasado 28 de agosto de 2026, se viene realizando un trabajo incansable para revisar los criterios técnicos de los sistemas SAST (Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos), garantizando que la seguridad vial sea transparente y cumpla estrictamente con la normatividad vigente.