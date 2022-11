“Tenemos al mejor delantero en el mundo”: Presidente del Rayo Vallecano acerca de Falcao

in

En las últimas horas, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, llenó de elogios a Falcao García tras el empate sin goles de su equipo frente al Celta de Vigo, por la jornada 14 de la Liga de España. El dirigente calificó al colombiano como el “mejor delantero en el mundo”.

“Tenemos al mejor ariete en el mundo, que por cierto juega, Falcao, desde mi punto de vista. Yo no he visto desde Hugo Sánchez cosa igual dentro del área y ahora tenemos a un definidor con otras características, no tan rematador pero un jugador extraordinario”, manifestó Presa en entrevista con DAZN.

El próximo juego del Rayo será este domingo, 13 de noviembre, a partir de las 6:00 de la mañana ante Club de Fútbol Joventut Mollerussa, en el cual se espera que el ‘Tigre’ sea figura.