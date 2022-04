Palabras del presidente de Ucrania en los Grammy 2022

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, compartió unas conmovedoras palabras en la noche del domingo en la 64ª edición de los premios Grammy. Además, pidió apoyo a los músicos «pero no silencio» en la guerra de Ucrania.

Zelensky comenzó diciendo: «La guerra, ¿Qué se opone más a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada».

«Nuestros niños dibujan misiles que caen, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han resultado heridos y 153 han muerto. Y no los vamos a ver dibujar nunca (…) Nuestros padres se alegran de despertarse cada mañana en refugios antiaéreos pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos de nuevo. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quien se queda en el silencio eterno».

«Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines, les cantan a los heridos en los hospitales. Incluso a aquellos que no pueden oírlos, pero la música se abrirá paso de todos modos».

A través de un mensaje pregrabado que fue emitido en las pantallas gigantes del recinto le estuvo solicitando a los artistas que le escuchaban que «digan la verdad sobre la guerra en sus redes sociales, en la televisión. Apoyadnos de cualquier manera que podáis. De la que sea. Pero no con el silencio».