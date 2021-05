Minuto30.com- El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dio la cara tras humillante derrota de su equipo ante River Plate, en la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores.

El dirigente dialogó este martes con el Vbar Caracol y reconoció el sinsabor que dejó en la institución la discreta presentación del ‘León’ en el Estadio Monumental.

Lamentó en particular los primeros minutos del conjunto capitalino, pero dejó claro que aún no se han tomado decisiones respecto al futuro del equipo y en particular del cuerpo técnico.

«No vamos tomar decisiones en caliente», subrayó el dirigente.

En veremos la continuidad del entrenador de Santa Fe

Eduardo Méndez le pidió excusas a los hinchas, pero también respaldo y enfatizó en que la institución «no se va caer».

Si bien explicó que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, insinuó que respalda al cuerpo técnico que lidera Harold Rivera.

«Creo en los procesos y creo que el técnico cogió esto de la nada y nos tiene hoy donde nos tiene», manifestó.

El dirigente no descarta que el entrenador quiera irse y se mostró abierto para dialogar con él, que quiere de cara al futuro.

«Sé que si el se quiere ir no va a tener problema», comento.

Por último, reveló que tras las especulaciones que se han generado sobre la salida de Rivera, hojas de vida de entrenadores ha llegado por doquier.

«Me han ofrecido alrededor de 60 técnicos», contó.

Por: @Jaider_Escobar

