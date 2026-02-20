Presidente de Llaneros confirma que rechazó aplazar el juego ante el DIM priorizando su lucha por el descenso en Colombia. Foto: DIM

Presidente de Llaneros admitió que se negaron a aplazar el partido contra el DIM

El presidente de Llaneros FC, Juan Carlos Trujillo, confirmó oficialmente que el club rechazó la solicitud del DIM para aplazar el encuentro programado para este viernes 20 de febrero.

Lo que comenzó como una serie de rumores en el entorno deportivo fue ratificado por el directivo, quien despejó las dudas sobre la postura del equipo de Villavicencio frente a las dificultades de calendario que enfrenta el conjunto antioqueño.

Durante una entrevista concedida al programa Despierta Win de Win Sports, Trujillo admitió que la decisión de no postergar el compromiso se tomó priorizando los intereses institucionales de Llaneros.

El dirigente fue enfático al señalar que el club se encuentra en una situación crítica respecto a la tabla del descenso, lo que los obliga a enfocarse exclusivamente en sumar puntos y asegurar su permanencia, dejando de lado cualquier concesión a sus rivales de turno.

A pesar de las críticas recibidas por la falta de flexibilidad, el presidente manifestó que, aunque comprenden la responsabilidad del DIM en el ámbito internacional, su prioridad absoluta es el bienestar de su propia plantilla y sus objetivos deportivos.

Trujillo reiteró que “tenemos que ver por lo nuestro”, justificando así la negativa de colaborar con el equipo paisa pese a la cercanía de su compromiso de vuelta en la Copa Libertadores frente a Liverpool de Uruguay.

Ante esta situación, el duelo se mantendrá según lo pactado para la tarde-noche de este viernes en Villavicencio.

Debido a la inflexibilidad en la fecha, el director técnico del ‘Poderoso’, Alejandro Restrepo, se vio obligado a convocar una nómina alterna para este viaje.

Así las cosas, el estratega reservó a sus figuras principales para el trascendental compromiso continental que deberán afrontar el martes 24 e febrero.

