Resumen: La directora del ICBF oficializó una denuncia por hostigamientos tras la difusión de un video sobre su intervención en el Senado

Presidente De La Espriella rechaza amenazas contra la directora del ICBF y reafirma su respaldo

Minuto30.com .- El Presidente Abelardo De La Espriella condenó de manera categórica las recientes amenazas e intimidaciones dirigidas a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo.

A través de sus redes sociales, advirtió que no permitirá que estos actos frenen la lucha contra la corrupción dentro de la entidad y ratificó el respaldo total de su Gobierno a la funcionaria.

Denuncia ante la Fiscalía

La directora del ICBF oficializó una denuncia por hostigamientos tras la difusión de un video sobre su intervención en el Senado. Según el reporte, se habría revelado su ubicación exacta acompañada de mensajes con intención de abordarla.

De La Espriella fue enfático en su defensa a la gestión de Restrepo frente a la institución, señalando que «quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre», y dejando claro que no cederán ante las presiones.

Ofensiva contra la corrupción en el ICBF

El mandatario lanzó una fuerte advertencia a quienes desvían los recursos del ICBF, asegurando que el Estado irá tras todos los corruptos que atentan contra el bienestar de los niños y que estos tendrán que responder ante la justicia.