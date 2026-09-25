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    Presidente De La Espriella reafirma ofensiva de seguridad: más de 25.000 capturas y 102 toneladas de droga incautadas desde el 7 de agosto

    El mandatario reiteró la directriz inamovible dada a las fuerzas militares y de policía de mantener una ofensiva sostenida contra las bandas

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Mano dura! Presidente manda a militarizar Santa Marta tras amenaza de paro armado
    Foto de Presidencia.
    Presidente De La Espriella reafirma ofensiva de seguridad: más de 25.000 capturas y 102 toneladas de droga incautadas desde el 7 de agosto

    Resumen: Desde su posesión, la consolidación de las operaciones conjuntas registra un total de 25.353 personas capturadas y la incautación de 102.714 kilos de sustancias ilícitas (más de 102 toneladas)

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    Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó una nueva actualización sobre las cifras operativas de la Fuerza Pública, ratificando la contundencia de las acciones desarrolladas contra las estructuras narcoterroristas y sus finanzas desde el inicio de su mandato el pasado 7 de agosto.

    indicadores de la espriella sept25

    De acuerdo con el balance oficial compartido por el jefe de Estado, los indicadores de seguridad y la lucha contra el crimen organizado se consolidan asi:

    Operatividad reciente: Tan solo en las últimas 24 horas, las autoridades lograron efectuar 72 capturas a nivel nacional y reportaron la neutralización (baja) de seis presuntos integrantes de grupos armados ilegales.

    Golpe a las redes transnacionales: El mandatario destacó un operativo específico en Santa Marta, donde se logró la detención de cuatro individuos que son requeridos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.

    Afectación logística: En el marco de estas acciones diarias, las tropas y unidades policiales incautaron más de 17.000 galones de insumos líquidos químicos, elementos esenciales para el procesamiento de estupefacientes.

    Balance acumulado del gobierno: Desde su posesión, la consolidación de las operaciones conjuntas registra un total de 25.353 personas capturadas y la incautación de 102.714 kilos de sustancias ilícitas (más de 102 toneladas).

    Al presentar estas cifras, el mandatario reiteró la directriz inamovible dada a las fuerzas militares y de policía de mantener una ofensiva sostenida para desmantelar las capacidades operativas y económicas del crimen organizado en el país.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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