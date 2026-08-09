Resumen: De acuerdo con el Ejército Nacional, alias 'Ruso' acumulaba más de 21 años de trayectoria criminal. Su caída representa un impacto monumental para la organización

Presidente De La Espriella confirma la baja de alias «Ruso» y duros golpes al Clan del Golfo en Antioquia

Minuto30.com .- Lo que había comenzado como una primicia radial, fue confirmado horas después con un contundente balance oficial por parte del propio Jefe de Estado y el Comando del Ejército Nacional. La Fuerzas Militares desplegaron una ofensiva sin precedentes durante este fin de semana, logrando neutralizar amenazas de alto valor estratégico tanto en los Llanos Orientales como en el departamento de Antioquia.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, utilizó sus canales oficiales para felicitar a las tropas y entregar los detalles de las operaciones que dejan a varios cabecillas abatidos, desarticulando las finanzas y el aparato militar de múltiples organizaciones criminales.

El fin de 21 años de prontuario de alias ‘Ruso’

El golpe principal se desarrolló en el municipio de Mapiripán, Meta. Allí, comandos especiales del Ejército lograron abatir a alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, cabecilla principal de la Estructura 28, perteneciente a la facción disidente al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Junto a él, otros tres integrantes de su anillo de seguridad fueron neutralizados en combate.

De acuerdo con el Ejército Nacional, alias ‘Ruso’ acumulaba más de 21 años de trayectoria criminal. Su caída representa un impacto monumental para la organización, ya que fractura de manera directa el corredor logístico entre Arauca, Casanare, Guaviare y Meta.

«Con su neutralización también se debilita la organización criminal del autodenominado Comando Conjunto de Oriente y se interrumpen sus planes de expansión criminal en el oriente del país», detalló el Ejército en su reporte oficial, recordando que desde allí se coordinaban extorsiones, homicidios y ataques contra la Fuerza Pública.

Doble golpe al Clan del Golfo en Antioquia

La ofensiva no se limitó al oriente del país. El presidente De La Espriella también confirmó que las autoridades desplegaron toda su capacidad operativa en el departamento de Antioquia, asestando dos golpes críticos al Clan del Golfo:

Bajas en combate: Dos presuntos integrantes de este grupo armado fueron dados de baja durante enfrentamientos, incluyendo a uno de sus cabecillas de zona. En medio del operativo, la Fuerza Pública logró la incautación de seis fusiles de asalto y abundante material de guerra.

Capturas en Urabá: En el municipio de Necoclí, corazón de la subregión agroindustrial de Antioquia, las autoridades desmantelaron una red clave de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. Cuatro individuos fueron capturados, señalados de coordinar el componente financiero y de narcotráfico en esta zona costera.

«No habrá tregua»

El balance operativo estuvo acompañado de un fuerte mensaje político y de autoridad. El presidente de la República dejó claro que su administración no contempla flexibilidades con el crimen organizado y lanzó una advertencia directa a quienes persisten en el accionar armado.

«Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente. A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia», sentenció De La Espriella.

Con este parte de guerra, que se suma a la reciente captura de alias ‘Bonito’ en el Meta y la reubicación de capos de alta peligrosidad, el nuevo Gobierno Nacional marca un drástico cambio de rumbo en la estrategia de seguridad del país, priorizando la neutralización operativa por encima de los escenarios de diálogo con las estructuras multicrimen.