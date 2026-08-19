Resumen: El mandatario hizo un llamado a todos los empresarios del país para que se sumen a la recolección de recursos y al despliegue de ayudas inmediatas para las familias damnificadas.

Presidente De La Espriella anuncia gran alianza con el sector privado para atender la emergencia

Minuto30.com .- Ante la magnitud de la emergencia natural que ha golpeado a varias ciudades del país en los últimos días, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la consolidación de un frente común. El jefe de Estado confirmó que el Gobierno Nacional se encuentra articulando esfuerzos directos con el sector privado para brindar atención integral e inmediata a las poblaciones afectadas.

A través de un mensaje dirigido a la Nación, el mandatario destacó que la superación de esta crisis requiere de acciones contundentes, recursos y, sobre todo, del sentido de pertenencia de los grandes capitales colombianos.

El llamado al músculo empresarial

En su pronunciamiento, De La Espriella reconoció la rápida respuesta de varios sectores económicos, pero enfatizó que la magnitud de la tragedia demanda una colaboración aún mayor. La estrategia de esta alianza público-privada se centra en tres pilares:: El presidente agradeció profundamente a los líderes empresariales que ya han dado el primer paso, aportando importantes recursos logísticos y financieros para respaldar a los damnificados.

Convocatoria nacional: Lanzó una invitación abierta y urgente a todos los empresarios, desde las grandes industrias hasta las medianas empresas, para unirse a este esfuerzo de reconstrucción.

Decisiones inmediatas: Garantizar que los recursos aportados por el sector privado se traduzcan en «hechos y solidaridad», sin trabas burocráticas, para llegar a quienes lo han perdido todo.

Un solo corazón frente a la tragedia

El presidente concluyó su mensaje reafirmando que el éxito de la recuperación dependerá de la capacidad de los diferentes sectores del país para trabajar bajo un mismo objetivo, dejando de lado cualquier diferencia.

«Este es el momento de aportar, de tender la mano y de demostrar que, cuando la Patria nos necesita, respondemos unidos. La articulación entre el Estado, el empresariado y la sociedad demuestra que los colombianos tenemos un solo corazón y una misma causa: levantar a Colombia», sentenció el mandatario.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anuncie los canales oficiales y las cuentas fiduciarias a través de las cuales el sector privado podrá canalizar de manera transparente sus aportes para la reconstrucción de las ciudades afectadas.