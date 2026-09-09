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    Presidente De La Espriella envía mensaje de condolencias por el fallecimiento de Juliana Ávila durante la Media Maratón de Medellín

    El mandatario lamentó el intempestivo deceso de la joven, quien era la pareja sentimental de Julián Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente.

    Publicado por: SoloDuque

    juliana media maraton
    Presidente De La Espriella envía mensaje de condolencias por el fallecimiento de Juliana Ávila durante la Media Maratón de Medellín

    Resumen: El jefe de Estado expresó su sentido pésame a la familia de la joven atleta, así como al vicepresidente José Manuel Restrepo y a su hijo Julián, tras la tragedia ocurrida en la Maratón Medellín.

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    Minuto30.com .- El Gobierno Nacional se sumó a las voces de duelo que embargan al país tras la trágica muerte de la joven deportista Juliana Ávila Sauda, de 20 años. A través de un mensaje público, el presidente Abelardo De La Espriella expresó sus condolencias y solidaridad con los seres queridos de la víctima, en especial con la familia del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

    Un mensaje de solidaridad nacional

    A través de su cuenta oficial en la red social ‘X’, el mandatario lamentó el intempestivo deceso de la joven, quien era la pareja sentimental de Julián Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente.

    «Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida», manifestó el presidente De La Espriella.

    En su sentido pronunciamiento, el jefe de Estado reflexionó sobre el impacto de la noticia para el país: «Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación. Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío».

    Una tragedia que enluta al país

    El pronunciamiento presidencial se da horas después de que se confirmara la muerte de Juliana en el Hospital General de Medellín, a donde fue trasladada de urgencia tras sufrir un paro cardíaco mientras competía en el recorrido de los 21K de la Media Maratón Medellín el pasado domingo 6 de septiembre.

    Con las palabras del presidente De La Espriella, se consolida una ola de mensajes de aliento de distintos sectores políticos, deportivos y de la sociedad civil dirigidos a la familia Ávila Sauda y a la familia del vicepresidente Restrepo en este difícil momento.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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