Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, publicó un trino a través de su cuenta de X que encendió las redes sociales, luego de la caída de su equipo ante Atlético Nacional.

Pese a que no lo dijo de forma directa, es claro que su referencia tuvo que ver con lo ocurrido en el juego frente al verde paisa.

Como se recordará, en la noche de este jueves, 30 de octubre, Atlético Nacional goleó a Llaneros en el estadio Bello Horizonte, 3-0.

Dos de esos tres goles fueron de penal, por uno de ellos más criticado que el otro, sin embargo la molestia contra las decisiones de Luis Matorel fueron evidentes.

La publicación de Trujillo encontró en el océano de las redes sociales de todo. Por un lado los que estuvieron de acuerdo en que el arbitraje favoreció al verde paisa.

Por el otro los que le pidieron en tono de sarcasmo al equipo que enseñara a su defensa a jugar con los brazos atrás, haciendo referencia a una de las manos dentro del área que generó la pena máxima.

Y otros fueron más allá y le recordaron aquel dudoso compromiso en el que, como las imágenes lo evidenciaron, pero las investigaciones, no, Llaneros perdió insólitamente en la B contra Unión Magdalena en el 2021.

¿Qué quiso decir? Presidente del Club Llaneros encendió las redes sociales tras la goleada de Atlético Nacional

En su trino, el presidente de Llaneros indicó que “todo el mundo lo está viendo, pero todos callan”.

Luego de un emoji de risa, agregó que: “Y lo peor, quienes pagamos los honorarios somos los clubes”.

Pero los penales no fueron las únicas situaciones que se registraron en el partido. Al minuto 31 Jan Angulo, fue expulsado del juego por Matorel.

Angulo tuvo una fuerte entrada con los taches arriba contra Marino Hinestroza, por lo que, tras revisión del VAR, el jugador no podía tener un destino distinto que abandonar la cancha y dejar a los suyos con 10.

Hasta el momento de la expulsión, el compromiso iba 0-0, y aunque Llaneros no era gran dominador, al menos si estaba logrando aguantar el ímpetu de los verdolagas.

La historia, tras la expulsión, fue diferente y Atlético Nacional se fue de largo, no solo ganando el juego, sino, por diferencia de goles, asumió el liderato.

