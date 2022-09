El ambiente en el Deportivo Cali sigue tenso y por estos días todo arde en el entorno ‘azucarero’. El presidente del club, Luis Fernando Mena, citó a una rueda de prensa tras el empate de su equipo frente a Atlético Bucaramanga, allí habló del proceso del director técnico Mayer Candelo, de las protestas de la afición contra él, entre otros asuntos.

En medio de la conferencia de prensa, el mandatario dijo: “Anoche me pidieron que renunciara. Si esa es la solución, mi puesto está a la orden, voy a dejar algo muy claro: duélale a quien le duela, he apoyado a Mayer porque creo que el Cali necesita retomar un rumbo”.

“Apoyaré a Mayer, hasta donde deba que apoyarlo, ustedes son indolentes, todos, para criticarlo, fácil, pero devolvámonos los 9 meses que llevamos de crisis futbolística, él entró en una crisis y ha tratado de mejorarla con una cantidad de obstáculos bien grandes. Creo en él, sé que muchos no, pero yo sí, hablo mucho con él y con los jugadores, había tomado una decisión y la cambio hoy, doy mi respaldo a Mayer Candelo, lo merece, es de la casa y está jugándosela por todos y toda la institución. Es el técnico que puede devolverle a Deportivo Cali la gloria a la que estamos acostumbrados”, manifestó Mena.

Cabe indicar que el cuadro azucarero está en el fondo de la tabla de posiciones con tan solo 5 puntos, resultados que lo tienen en una situación crítica.

Frente a las imágenes del último partido en el Palmaseca, donde el presidente del club no tuvo la mejor reacción con los hinchas, este expresó: “Los enemigos que tenemos son muchos y a veces la pasión lo lleva a hablar a uno más de lo que debe, lo siento por haberlo hecho, soy hincha y como hincha hay cosas que duelen en el alma. Yo amo a esta institución con el corazón, no con el bolsillo”.

“A los hinchas les he pedido que rememos juntos para sacar esto adelante y anoche me di cuenta de que no les interesa, les he rogado en cantidad de entrevistas para que nos unamos, he recibido llamadas diciéndome ‘se tiene que ir Mayer o verá’. No me asusta morirme con la frente en alto. Máteme, pero no me maten con calumnias, que esas duelen”, añadió el dirigente.

Al final, Luis Fernando Mena reveló que sí hubo conversaciones con Jaime de la Pava, pero manifestó que fue una ligereza de su parte y confía en el proceso de Mayer Candelo el cual aún no conoce la victoria con el Deportivo Cali.