Presidente de Besiktas terminó con los rumores de James Rodríguez: no se le sabe ni el nombre

James Rodríguez desde que salió del Olympiacos, ha sido vinculado con algunos equipos como Botafogo de Brasil y Besiktas de Turquía, este último incluso antes de que terminara su historia en territorio griego.

Sin embargo, las dos opciones dichas anteriormente al parecer están cerradas ahora para el colombiano. El presidente del club turco, Ahmet Nur Çebi, habló en una conferencia de prensa y dejó claro que el nombre de James nunca lo han tenido en consideración.

Ante la pregunta de un periodista por Rodríguez, el mandatario respondió: “¿Quién? ¿Cómo es su nombre? (…) No, no está en nuestra agenda”, manifestó el directivo de Las Águilas Negras.

Cabe mencionar que la prioridad del volante cucuteño sigue siendo Europa, tal y como lo expresó hace unos días en una entrevista. “Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará mover en junio y julio para ver quien quiere al ‘10′. Yo me quiero quedar en Europa, donde pueda jugar cada tres días, me siento muy bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”, dijo el ‘10’ de la Selección Colombia.

Ese fue uno de los motivos que llevaron al futbolista de 31 años a descartar su llegada al Botafogo, equipo que le manifestó, a través de su propietario, el deseo por vincularlo al plantel Fogao.

Sin embargo, pese a que la prensa turca informó acerca de la cercanía que había para que James Rodríguez fuera jugador de Besiktas y se estaría negociando con Yerry Mina, en el momento surge otro club brasileño interesado en los servicios del cafetero. Se trata de Sao Paulo, equipo al que le llegó un nuevo inversor que estaría dispuesto a fichar al futbolista.

