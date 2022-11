“Es nuestro objetivo”: Presidente del Barcelona confirma interés en Linda Caicedo

in

En las últimas horas Joan Laporta, presidente del Barcelona, el cual se encuentra en Colombia cumpliendo labores sociales con su Fundación, reveló que desde el club catalán le realizan un seguimiento a la jugadora Linda Caicedo, subcampeona del mundo en el Mundial Sub-17 que se llevó a cabo en la India. El dirigente aseguró que fichar a la colombiana es un objetivo del equipo.

Laporta aparte de eso reconoció que el equipo ‘Culé’ sigue a la delantera del Deportivo Cali desde hace tres años: “Hace tiempo que nos gusta Linda Caicedo, si te debo ser sincero, quizás hace tres años, ella es una jugadora muy joven, pero que además ha destacado y es muy buena. Nosotros en nuestro departamento de scouting sí que la tenemos en nuestro objetivo”.

El presidente del conjunto español se mostró optimista en lograr el fichaje de la vallecaucana, con quien reconoció que no solo hay un seguimiento, sino que además ya se han presentado contactos; sin embargo, prefirió no dar detalles de las causas por las que no ha podido ficharla aún.

“No me hagas describir tanto a Linda Caicedo porque entonces vendrán los otros clubes, intentarán ficharla y cada vez será más complicado llevarla al Barza”, manifestó jocosamente y agregó: “es una jugadora que tiene un talento excepcional, que, además, nuestro departamento de scouting la tiene muy presente, sé que ha habido contactos, además también puedo decirlo, pero todavía no se ha resuelto determinada situación que está en vía de solución y nada más”.

“No te puedo tampoco retransmitir aquí cómo va un fichaje porque creo que haría un flaco favor a los que están trabajando para esto”, concluyó entre risas.