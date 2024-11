Bruselas, 30 ene (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expuesto este martes a la Comisión Europea la necesidad de activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ante la "catástrofe" de la sequía en la comunidad, que afecta intensamente a la economía andaluza, con una previsión de caída del 2,1 % en el PIB.

Moreno ha abordado este asunto, entre otros, en el encuentro que ha mantenido en Bruselas con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, ya que considera que el "discurso del agua" debe estar presente en Europa y formar parte de su estrategia política.

La activación de este Fondo de Solidaridad debe ser solicitada por el Estado interesado, en este caso el Gobierno de España, por lo que Moreno lo trasladará "inmediatamente" a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y confía en que estarán dispuestos a pedirlo, porque lo contrario sería un "gravísimo error".

Moreno ha trasladado a Šefčovič "la catástrofe" que puede generar para la actividad económica y para millones de ciudadanos la falta de agua en Andalucía, con las cuencas al 20 por ciento y unas pérdidas económicas ante las que necesitan "el apoyo de la Unión Europea".

Ha defendido que "la sequía es una catástrofe natural que genera un problema a muchas regiones de Europa y Andalucía es una de ellas", por lo que reclaman que esa "singularidad climática" se tenga en cuenta para ayudar a esas zonas, especialmente del Sur.

Andalucía intenta "liderar" desde el Comité Europeo de las Regiones un discurso para concienciar sobre el problema de la falta de agua, "poco común" en las instituciones comunitarias, ya que en las zonas centrales y nórdicas no existe esa carencia.

La activación de este fondo debe solicitarse a través del Gobierno, que "tiene que jugar un papel a favor", por lo que Moreno ha pedido al Ejecutivo central "que impulse esa posibilidad" y se pueda hacer "en corto periodo de tiempo" la mayor cantidad de obras posibles, tanto para sectores productivos, como para consumo humano o el turismo.

"No me cabe en la cabeza que el Gobierno no active todos los procedimientos posibles para que las comunidades tengan más recursos, sería tirarse piedras contra su propio tejado", ha dicho Moreno, quien ha advertido de que si no se apoya esa petición sería "un gravísimo error y una deslealtad política".

