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    Primera alerta del presidente electo Abelardo De La Espriella, Colombia podría recibir una bomba fiscal heredada del Gobierno Petro

    Las diferencias entre las cifras del Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal generan serias dudas sobre el verdadero nivel de deuda y déficit fiscal

    Publicado por: SoloDuque

    El gasto del Estado se dispara: advierten sobre el impacto en las finanzas públicas del país
    Foto de archivo.
    Primera alerta del presidente electo Abelardo De La Espriella, Colombia podría recibir una bomba fiscal heredada del Gobierno Petro

    Resumen: Las diferencias entre las cifras del Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal generan serias dudas sobre el verdadero nivel de deuda y déficit fiscal

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    El presidente electo de la República de Colombia Abelardo De La Espriella alertó al país sobre el estado crítico de las finanzas públicas y advirtió que Colombia podría estar frente a una bomba fiscal heredada del Gobierno saliente.

    Las diferencias entre las cifras del Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal generan serias dudas sobre el verdadero nivel de deuda y déficit fiscal. A esto se suman obligaciones futuras derivadas del aumento del Sistema General de Participaciones, las reformas pensional y laboral, la crisis de la salud y las cuentas por pagar del Estado.

    El mandatario impartió instrucciones al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, para establecer con urgencia si las finanzas públicas están más deterioradas de lo informado por el Gobierno saliente.

    La reconstrucción económica empieza por decir la verdad, ordenar las cuentas y recuperar la confianza de los colombianos y del mundo

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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