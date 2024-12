Presidente, al fin que es, Asamblea Constituyente o poder constituyente

Al parecer el Gobierno Nacional no tiene claro el por qué de su propuesta de Constituyente, pues mientras el presidente Gustavo Petro proclama en plaza pública que la iniciativa busca reivindicar los derechos de los más vulnerables, pues considera que la Constitución de 1991 no ha sido suficiente mecanismo de protección, congresistas como Isabel Zuluta afirman que la iniciativa es la puerta para la reelección del mandatario.

Voces de varios sectores políticos se han unido para rechazar la propuesta pues la consideran innecesaria. Y como no, si estaríamos ante un gobierno autoritarista. Pero no debería sorprendernos porque Petro ha dejado entrever que su obstinación es más fuerte que su deseo de de trabajar por Colombia al insistir sin consenso de todos los actores involucrados en unas reformas improvisadas que de ser aprobadas retrocederían décadas de avances sociales.

En su más reciente aparición en público, el mandatario aseveró que apelaba al mecanismo para hacer cumplir el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC. Presidente, es absurdo siquiera pensar que los Acuerdos no se están cumpliendo por la Constitución cuando es clara la falta de voluntad de las partes.

Pero la Constituyente no solo ha generado revuelo al ser propuesta por el mandatario que prometió en campaña que no buscaría su reelección, sino porque de ser aceptada no alcanzaría el tiempo para surtir su trámite en el Congreso de la República, ¿o será acaso que Petro busca aprobarla pasando por encima de la Ley?.

Sea cual sea el caso, no deja de preocuparnos la desconexión entre el discurso del gobierno y su actuar, pues ahora resulta que el presidente no está promoviendo una Asamblea Constituyente sino invocando el “poder constituyente, el poder del pueblo” para apoyar sus reformaa sociales. Presidente, que bueno fuera que con la misma determinación que ataca los medios de comunicación al asegurar que “malinterpretan” lo que dice, lo hiciera para exigirle al ELN que cumpla el cese al fuego pactado en el marco de los acuerdos dd pax que se adelantan con ese grupo insurgente.