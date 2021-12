«Me han separado 3 veces abruptamente de mi hija», presentadora denuncia violencia intrafamiliar

A través de las redes sociales Alejandra Isaza, presentadora en un canal de televisión colombiano, que le ha tocado vivir amenazada por parte del papá de su hija.

«Cada día crece en Colombia la tasa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de género; con el agravante de que al tener hijos se perpetúa la violencia a través de ellos ; nos amenazan constantemente con quitarnos la custodia, los usan como herramientas para seguir dominado, sometiendo, nos agreden psicológicamente , económica y patrimonialmente», iniciando diciendo la modelo y presentadora en su cuenta de Instagram.

«Me canse de vivir con miedo, me canse de vivir amenazada , me canse de vivir denunciada , me canse de resistir ataque tras ataque , me cansé de cargar este peso en silencio (SIC*)», dijo la presentadora tras publicar una foto con su hija.

Así con ella son muchas las mujeres que viven maltratadas psicologicamente y nunca denuncian por miedo a que le quiten los preciado, los hijos pic.twitter.com/uYYqv6XNSr — KaLa (@picante85la) November 30, 2021

Alejandra Isaza publicó una foto con su hija, pero tapándole el rostro a la menor, contado: «Este año me han separado 3 veces abruptamente de mi hija con mentiras y manipulaciones al sistema -no puedo ni siquiera publicarla en redes sociales como lo hace cualquier mamá -tengo procesos legales en mi contra, hasta en la fiscalía».

En Colombia son bastantes las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar y violencia de género. Algunas de ellas nunca denuncian por temor a que ‘les quieten los hijos’.

Presentadora habló de violencia intrafamiliar y de género

