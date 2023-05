El presentador de Caracol, Pablo Arango Robledo, abrió su corazón durante una entrevista que preparó el programa ‘Lo Sé Todo Colombia’ en el que habló de la forma en la que ha trabajado por luchar contra la discriminación sexual desde su postura.

“Recibí un mensaje ofensivo, una mujer, además, que si yo no modulaba mis ademanes, que si yo no dejaba de ser amanerado en las redes sociales y en televisión cuando presento no iba a llegar a ser el más Noticias Caracol, así me dijo”, dijo Pablo Arango Robledo.

Indicó que en sus redes sociales muchas son las interacciones, pero entre ellas hay una diversidad que se divide entre esos mensajes de aliento y admiración, pero a los que también se suman aquellos en los que despotrican en su contra.

“No somos más ni menos por nuestra orientación sexual. Yo les digo de 100 mensajes que recibo 98 son positivos y dos podrían ser estos que de pronto ofenden un poquito, pero así haya recibido uno o dos yo quería asentar esa posición y quería dejar en claro que nada nos define en nuestra orientación sexual como profesionales, sino al contrario, eso debe ser algo que nos vuelva aún mucho más fuertes”

Precisó que era prioritario hablar del tema y exponerlo, ya que la orientación sexual jamás definirá la calidad profesional, palabras que se evidencian con lo que es su trabajo ya que vive su mejor momento y por su talento y la admiración del público televidente.

“Prácticamente era el gay enclosetado, cambió por su puesto ese concepto, hoy en día no lo quiero ocultar, hoy en día quiero sentirme orgulloso de lo que soy, y además trabajar con ganas, con esfuerzo, pero también sin ocultar lo que de verdad me gusta”

Finalmente hizo hincapié en lo que ha sido su camino para legar al éxito y la manera en la que ha sabido ganarse el puesto desde el que informa a Colombia desde las noticias, además, de lo que esto significa no solo para él, sino para la comunidad sexo diversa y su región.

“Y he luchado muchísimo, he trabajo mucho por estar donde estoy en este momento, hoy en día pues me acaban de nombrar presentador de las plataformas digitales y ha sido a pulso, basado en esos sueños, trabajando noche a noche, día a día, y ahí estoy feliz de estar representando a la comunidad LGBTIQ+ en la presentación de noticias, pero también a mi familia, a Manizales, a las personas que me quieren”, finalizó Pablo Arango Robledo.

Más Noticias de Entretenimiento