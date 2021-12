[VIDEO] El presentador Carlos Vargas anunció que se contagió de Covid en concierto de Karol G

En medio de un anuncio en sus redes sociales, el presentador Carlos Vargas anunció que se encuentra contagiado de COVID-19, luego de haberse presentado en varios eventos en diferentes ciudades.

«Yo sé que ya no es impresionante escuchar que una persona tenga covid-19 y, de hecho, yo iba libre de la vaina hasta ahora. Hace unas dos horitas se fueron los de la prueba y me dijeron que tengo covid-19 ¡Se siente tan raro! Me siento como masticando una caja y actuando a que me sabe», dijo el vallecaucano, que además, afirmó que los síntomas que presenta son leves.

El presentador presume que probablemente pudo haberse contagiado durante uno de los conciertos que brindó Karol G en el estadio Atanasio Girardot y aunque sintió molestias después de aquel momento, tras su regreso a Bogotá asistió a otros eventos en los que bailó con los demás asistentes.

Carlos Vargas tiene Covid.

«Gracias a Dios estoy bien y hago esto público, no para dar lora, sino porque siento yo que probablemente me contagié el 5 de diciembre, en el concierto de Karol G; pero es que como yo saludo a tanta gente, ellos se me acercan, yo también y con gusto les doy abrazos, soy un poco terco en ese sentido, entonces vea… resulta que tengo eso. No sé si fue allá o aquí en Bogotá, pues el sábado empecé a sentir gripa y carraspera, y ese mismo día estuve en el Cassete Fest bailando salsa con las viejas que me sacaron a la pista, y dándoles picos también como que las terminé enfermando», agregó.

La finalidad con la que el presentador realizó el vídeo fue para anunciar a las personas que estuvieron compartiendo con él, se realicen la prueba y se cuiden.

Para más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

¡Atención! Mauricio Leal y su madre fueron asesinados, así lo confirmó la Fiscalía https://t.co/GeC3qAKYLv — Minuto30.com (@minuto30com) December 14, 2021