[VIDEO] Así fue la vibrante presentación de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr

Este martes, 3 de enero, Cristiano Ronaldo aseguró en su presentación con el Al-Nassr que su llegada al fútbol saudita no significa el fin de su carrera deportiva, por el contrario una nueva etapa en la que luchará por más récords luego de haber ganado todo en territorio europeo.

Con 37 años de edad, el ídolo portugués fue presentado a los aficionados del equipo saudita cuyos adinerados propietarios quieren hacer de él el primer paso hacia un “sueño galáctico”.

CR7, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, se comprometió con el Al-Nassr hasta 2025 por un salario global estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares).

“He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país”, manifestó Cristiano.

Cristiano Ronaldo que cuenta con récord de goles inscritos en la Liga de Campeones y es el máximo goleador del fútbol de selecciones, indicó que el balompié ha cambiado mucho en los últimos 20 años, citando el reciente triunfo en el Mundial de Qatar 2022 de Arabia Saudita sobre Argentina, que al final se consagró campeona.

“Soy un jugador único y, para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá (en Europa) y quiero batir otros acá. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente”, agregó CR7.