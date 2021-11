Con presencia colombiana regresa la Champions League

Tras el paro por la fecha FIFA para las eliminatorias mundialistas, la Champions League regresa en la recta final de la fase de grupos y como es común tendrá acción tanto martes como miércoles.

Que trae la Champions para este martes:

*Chelsea vs Juventus:

El equipo de Juan Guillermo Cuadrado es lider con 4 victorias en 4 partidos, ya se encuentra clasificado a la siguiente ronda y desea obtener el primer lugar del grupo H por lo que un empate hoy frente a su escolta inglés (9 puntos) lo mantendría como puntero.

*Malmo vs Zenit

El club ruso donde milita Wilmar Barrios necesita ganar para llegar a 6 puntos en el grupo H y esperar que la Juventus en Londres para continuar con aspiraciones hacia los octavos de final de la Champions League. Si el plantel del St. Petersburgo gana, mínimo estará asegurando su paso a la fase preliminar de la Europa League, opción que se concretaria si el Chelsea sella al menos un empate.

*Young Boys vs Atalanta:

Con la presencia goleadora de Duvan Zapata y Luis Fernando Muriel, Atalanta viaja a Suiza con la necesidad de una victoria que lo ponga en puestos de octavos de final. Actualmente el club italiano es tercero con 5 puntos, dos menos que Manchester United y Villarreal, sin embargo con una hipotetica victoria del club de Bergamo y ante un posible ganador del cruce entre ingleses y españoles, los colombianos pasaria automaticamente a obtener la casilla dos del grupo F de la Champions League.

La canzone che non può mancare nella tua playlist "Viaggio #UCL ✈️" 👇 Which song has to be played in your "@ChampionsLeague trip ✈️" playlist? 🎧😉 pic.twitter.com/ZapKKfT3T2 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 22, 2021

*Entre los otros juegos destacados de la jornada de este martes se destaca el debut de Xavi Hernández en Champions League al mando del Barcelona, donde recibe al Benfica jugandose la clasificación debido a que una victoria le da cupo a la siguiente ronda, una derrota lo pondría tercero del grupo y un empate prolongaria la clasificación hasta la última fecha.

También juegan: Dinamo Kiev vs Bayern Munich, Villarreal vs Manchester United, Sevilla vs Wolfsburg, Lille vs RB Salzburg,

Prográmese con la Champions para este miercoles:

*Brujas vs RB Leipzig:

Con Eder Balanta entre sus principales hombres, el equipo belga con una victoria aseguraria mínimamente cupo en la fase preliminar de la Europa League, pero en caso que además de Brujas el Manchester City venza al PSG, el equipo azul-negro quedaria a un solo punto del PSG que es segundo del grupo y a quien enfrentaria en un choque al todo o nada en la última fecha.

Cabe resaltar que dentro del plantel también se encuentra el atacante colombiano Jose Heriberto Izquierdo.

*Liverpool vs Porto:

Actualmente los colombianos Matheus Uribe y Luis Diaz son segundos del grupo B con 5 puntos y detrás del ya clasificado Liverpool, rival al que justamente enfrentan este miercoles.

Cabe recordar que en la fecha 2 el gigante inglés apabulló al Porto en su casa con una goleada 1 x 5, ahora los «dragones azules» no se pueden dar el gusto de perder terreno puesto que una derrota o un empate podría significar una perdida de la zona de clasificación a los octavos de final de la Champions League, más aún con el acecho del Atlético Madrid y Milan que cuentan con 4 y un punto respectivamente.

*Sheriff Tiraspol vs Real Madrid:

El equipo de Frank Castañeda y Danilo Arboleda ya ha conseguido hacer historia con su clasificiación y con la victoria en el Santiago Bernabéu 1 x 2 sobre el Real Madrid en la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League.

En caso de repetir la hazaña contra el conjunto «merengue», el Sheriff no solo le asegurará al menos paso para la Europa League sino también lo colocaría con los mismos 9 puntos del Real Madrid quien es hasta ahora el primero del grupo D, aunque le tocará esperar si el Inter (7 puntos) suma una victoria ante el Shakhtar en Italia.

*Capaz el juego más destacado de toda la fecha 5 de la Champions League es el disputado entre el Manchester City y el PSG, dos clubes cargados de estrellas quienes se disputarán la cima del grupo A, además de ser el posible debut con la camiseta parisina tras 5 meses de su fichaje, del defensor central Sergio Ramos.

Los otros partidos de la jornada europea son: Besiktas vs Ajax, Inter vs Shakhtar, Sporting Lisboa vs Dortmund y Atletico Madrid vs Milan.

También podría interesarte: América sin estadio para debut frente a Millonarios en los cuadrangulares.