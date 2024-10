Prepárense: Partidazos de hoy en la Eurocopa

Resumen: Este viernes 5 de julio, la Eurocopa se pone candente con dos enfrentamientos de alto calibre en los cuartos de final. Alemania vs España (11:00 AM): Un duelo de titanes entre la anfitriona y la Roja, que buscarán un cupo en las semifinales. Las estadísticas favorecen a España, pero Alemania quiere hacer valer su localía. Portugal vs Francia (2:00 PM): Un choque de estrellas entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, donde Portugal busca mejorar su rendimiento y Francia quiere confirmar su favoritismo. No te pierdas estos partidazos que prometen emociones y goles. ¡La Eurocopa está que arde!