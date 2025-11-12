La Selección Colombia de Mayores ha puesto el foco en la intensidad y el fortalecimiento físico en su sesión de entrenamiento de este martes.

Los integrantes de la ‘tricolor’, convocados por el entrenador Néstor Lorenzo, fue llevada a cabo en la sede deportiva del Inter de Miami.

La jornada comenzó con una fase de trabajos de fortalecimiento en el gimnasio con todos los jugadores llamados.

Posteriormente, una parte del grupo se dirigió a la cancha para iniciar el calentamiento con ejercicios de coordinación y velocidad.

El trabajo táctico preliminar incluyó rondos de tres contra uno, seguido de lanzamientos en largo para finalizar la fase de calentamiento.

Máxima intensidad en la preparación de la Selección Colombia para los amistosos

El cierre de la sesión se centró en la competición en espacio reducido, dividiendo al equipo en cuatro grupos para llevar a cabo duelos de uno contra uno, dos contra dos y cuatro contra cuatro, buscando simular situaciones reales de juego.

Con la incorporación de todos los citados, el grupo quedó completo con los 26 jugadores reunidos en la noche del 11 de noviembre.

El combinado nacional volverá a los entrenamientos este miércoles, 12 de noviembre, nuevamente en las instalaciones del Inter de Miami, continuando así su preparación para la jornada de amistosos.

El primer juego amistoso de la Selección será este sábado 15 de noviembre, desde las 7 de la noche contra Nueva Zelanda.

