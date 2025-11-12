Máxima intensidad en la preparación de la Selección Colombia para los amistosos

Resumen: La Selección Colombia de Mayores, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, realizó una intensa sesión de entrenamiento en la sede del Inter de Miami, enfocándose en el fortalecimiento físico en el gimnasio, ejercicios de coordinación y velocidad en cancha, y un trabajo táctico que incluyó rondos y lanzamientos en largo. La jornada culminó con la práctica de competición en espacio reducido con duelos de uno, dos y cuatro contra cuatro para simular situaciones reales de juego. El equipo, que ya cuenta con sus 26 jugadores completos, continúa su preparación para su primer partido amistoso este sábado 15 de noviembre contra Nueva Zelanda.
La Selección Colombia de Mayores ha puesto el foco en la intensidad y el fortalecimiento físico en su sesión de entrenamiento de este martes.
Los integrantes de la ‘tricolor’, convocados por el entrenador Néstor Lorenzo, fue llevada a cabo en la sede deportiva del Inter de Miami.
La jornada comenzó con una fase de trabajos de fortalecimiento en el gimnasio con todos los jugadores llamados.
Posteriormente, una parte del grupo se dirigió a la cancha para iniciar el calentamiento con ejercicios de coordinación y velocidad.
El trabajo táctico preliminar incluyó rondos de tres contra uno, seguido de lanzamientos en largo para finalizar la fase de calentamiento.
El cierre de la sesión se centró en la competición en espacio reducido, dividiendo al equipo en cuatro grupos para llevar a cabo duelos de uno contra uno, dos contra dos y cuatro contra cuatro, buscando simular situaciones reales de juego.
Con la incorporación de todos los citados, el grupo quedó completo con los 26 jugadores reunidos en la noche del 11 de noviembre.
El combinado nacional volverá a los entrenamientos este miércoles, 12 de noviembre, nuevamente en las instalaciones del Inter de Miami, continuando así su preparación para la jornada de amistosos.
El primer juego amistoso de la Selección será este sábado 15 de noviembre, desde las 7 de la noche contra Nueva Zelanda.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.