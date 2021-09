Preocupación en el gremio bananero por los sobrecostos, temen por el futuro de la industria

Ante el aumento de costos en la cadena de valor de banano, los principales productores y exportadores de la fruta en el mundo manifestaron su preocupación.

En un comunicado oficial indicaron, «estos costos impactan directa y negativamente sobre la sostenibilidad económica y competitividad de la industria bananera, que ha sufrido incalculables daños por el ascendente acontecer de fenómenos naturales en la región y no ha sido ajena a los efectos de la pandemia del COVID-19, debiendo implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad alimentaria global y proteger la salud de los trabajadores agrícolas».

Algunos de los costos a los cuales hacen referencia son aumento de precios de insumos indispensables como fertilizantes en 35-45%, cartón en 30%, plástico en 45%, además de la pérdida de producción generada por los nuevos límites máximos de residuos de los mercados.

Ante este hecho les preocupa el panorama que involucra la subsistencia y el futuro de la industria del banano, de la cual dependen de manera directa más de 808,000 familias en Latinoamérica.

El gremio hizo la siguiente solicitud: «requiere que estas externalidades no sean soportadas únicamente por los países productores-exportadores, que son quienes ya durante un periodo extenso asumen todos los cuidados de las plantaciones, responsabilidades y demás sacrificios necesarios para llevar el banano a cada rincón del mundo, sino que se involucre a toda la cadena de valor, especialmente al otro extremo de ella».

Dato: En el Urabá antioqueño hay en promedio 35.440 hectáreas de banano. En el país son 150.000 familias las que dependen de la producción bananera.

