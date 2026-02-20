Resumen: El reconocido salsero Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York, situación que ha generado inquietud entre sus seguidores y en la industria musical. La noticia comenzó a circular en redes sociales, lo que provocó múltiples especulaciones sobre su estado de salud. Frente a estos rumores, el también cantante Rubén Blades se pronunció públicamente para ofrecer información y pidió prudencia mientras se conocen detalles oficiales sobre la condición del artista.

¡Preocupación por la salud de Willie Colón! El salsero estaría hospitalizado en Nueva York

La salud del reconocido salsero Willie Colón ha generado inquietud en redes sociales luego de que comenzaran a circular versiones que indican que el artista habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York por aparentes complicaciones respiratorias.

Según publicaciones difundidas desde el 18 y 19 de febrero, el músico, de 75 años, habría sido trasladado al Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, tras presentar dificultades para respirar. No obstante, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de su familia, su equipo de trabajo o el propio artista que confirme o desmienta la información. Tampoco se ha emitido un parte médico que detalle su condición actual.

La ausencia de pronunciamientos oficiales ha dejado el tema en el terreno de las versiones extraoficiales que circulan principalmente en X, donde usuarios y seguidores comenzaron a compartir mensajes de preocupación. Algunas publicaciones señalan que su estado sería delicado, aunque esta afirmación tampoco cuenta con respaldo institucional.

El mensaje de Rubén Blades

En medio del silencio del entorno cercano del músico, el único artista que se ha referido públicamente a la situación ha sido el panameño Rubén Blades, con quien Colón compartió una etapa fundamental en la historia de la salsa.

Blades escribió en su cuenta de X:

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio”.

En el mismo mensaje añadió:

“No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”.

Posteriormente, extendió su solidaridad a la familia de Willie:

“A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

Las declaraciones de Blades han sido interpretadas como un gesto de respaldo en un contexto que, además, resulta simbólico debido al distanciamiento que ambos artistas mantienen desde hace más de dos décadas, tras una disputa económica relacionada con un concierto conmemorativo realizado en Puerto Rico en 2003. A pesar de esa historia de desencuentros, el mensaje fue recibido por seguidores como una muestra de respeto y humanidad ante la incertidumbre.

Actividad en redes y reacción de seguidores

Otro elemento que ha alimentado las especulaciones es la falta de actividad reciente en las redes sociales de Willie Colón. Su última publicación en Instagram fue el 15 de febrero, cuando compartió una reflexión sobre la manera en que las nuevas generaciones procesan la información y los rumores.

Desde entonces, no se han registrado nuevas publicaciones ni interacciones en sus cuentas oficiales. Seguidores del artista han señalado que suele mantener una presencia constante en redes, especialmente en Instagram, lo que ha incrementado la preocupación ante su silencio digital.

URGENTE : Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre… — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

Un referente histórico de la salsa

William Anthony Colón Román, nacido en el Bronx, Nueva York, es considerado una de las figuras fundamentales en el desarrollo de la salsa neoyorquina. Inició su carrera siendo muy joven y alcanzó notoriedad en la década de 1960. Su primer álbum, ‘El Malo’, grabado junto a Héctor Lavoe, marcó el inicio de una trayectoria influyente bajo el sello Fania Records.

Más adelante, su alianza musical con Rubén Blades dio origen a producciones de fuerte contenido social que retrataron problemáticas latinoamericanas y consolidaron clásicos del género. A lo largo de su carrera, Colón se ha desempeñado como trombonista, compositor, arreglista y productor, dejando una huella profunda en la música latina.

En 2021, el artista ya había enfrentado un episodio delicado cuando sufrió un accidente de tránsito junto a su esposa. En ese momento se informó que presentó una conmoción cerebral y fracturas en una vértebra cervical, aunque posteriormente logró recuperarse.

Por ahora, la presunta hospitalización permanece sin confirmación oficial. A la espera de un pronunciamiento por parte de su familia o equipo de trabajo, seguidores, colegas y figuras del ámbito musical continúan enviando mensajes de apoyo a uno de los nombres más influyentes de la salsa.