¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

Resumen: Hay expectativa entre los hinchas del DIM (Deportivo Independiente Medellín) por el posible regreso del delantero Francisco 'Polaco' Fydriszewski para el clásico de este domingo 23 de noviembre contra Atlético Nacional, ya que fuentes cercanas al equipo señalan que el jugador habría recibido el alta médica, aunque la decisión final de incluirlo en la lista de convocados depende del técnico Alejandro Restrepo y algunos aseguran que su presencia es casi imposible. Adicionalmente, el equipo tiene incertidumbre sobre la disponibilidad del portero Washington Aguerre, quien podría perderse el resto de la temporada, aunque hay esperanzas de recuperarlo para la recta final de los cuadrangulares.
Los hinchas del DIM prendieron veladoras, ante el rumor de la posibilidad de que el ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski pudiera estar para el clásico frente a Atlético Nacional.
Fuentes cercanas al ‘Poderoso’ le informaron al periodista Camilo Botero, del programa “Al Rojo Vivo DIM”, que el jugador habría recibido el alta médica.
De ser así, la decisión quedaría en cabeza del técnico del Equipo el Pueblo, Alejandro Restrepo, aunque otros cercanos al equipo aseguran que eso es casi imposible.
El mismo periodista indicó que Washington Aguerre podría perderse el resto de la temporada con el ‘Poderoso’, aunque han esperanzas de que pueda estar para la recta final de los cuadrangulares.
Pese a que el tema de ‘Washi’ es complicado, el DIM intentará recuperarlo para el remate de la temporada.
El DIM recibe este domingo, 23 de noviembre, a Atlético Nacional, en un nuevo clásico paisa, en el que si o si necesita una victoria.
Este sábado, 22 de noviembre, el rojo de la montaña revelara la lista de los convocados en la que se espera la presencia de Fydriszewski.
Más noticias del Deportivo Independiente Medellín
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.