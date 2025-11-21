Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

    • ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional
    En la tarde de este viernes, se reveló que el Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

    Resumen: Hay expectativa entre los hinchas del DIM (Deportivo Independiente Medellín) por el posible regreso del delantero Francisco 'Polaco' Fydriszewski para el clásico de este domingo 23 de noviembre contra Atlético Nacional, ya que fuentes cercanas al equipo señalan que el jugador habría recibido el alta médica, aunque la decisión final de incluirlo en la lista de convocados depende del técnico Alejandro Restrepo y algunos aseguran que su presencia es casi imposible. Adicionalmente, el equipo tiene incertidumbre sobre la disponibilidad del portero Washington Aguerre, quien podría perderse el resto de la temporada, aunque hay esperanzas de recuperarlo para la recta final de los cuadrangulares.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los hinchas del DIM prendieron veladoras, ante el rumor de la posibilidad de que el ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski pudiera estar para el clásico frente a Atlético Nacional.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Fuentes cercanas al ‘Poderoso’ le informaron al periodista Camilo Botero, del programa “Al Rojo Vivo DIM”, que el jugador habría recibido el alta médica.

    De ser así, la decisión quedaría en cabeza del técnico del Equipo el Pueblo, Alejandro Restrepo, aunque otros cercanos al equipo aseguran que eso es casi imposible.

    El mismo periodista indicó que Washington Aguerre podría perderse el resto de la temporada con el ‘Poderoso’, aunque han esperanzas de que pueda estar para la recta final de los cuadrangulares.

    ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

    Pese a que el tema de ‘Washi’ es complicado, el DIM intentará recuperarlo para el remate de la temporada.

    El DIM recibe este domingo, 23 de noviembre, a Atlético Nacional, en un nuevo clásico paisa, en el que si o si necesita una victoria.

    Este sábado, 22 de noviembre, el rojo de la montaña revelara la lista de los convocados en la que se espera la presencia de Fydriszewski.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¡Urgente, recomienden algo mejor que la Ruda! Máxima preocupación en el DIM tras la lesión de Aguerre

    ¡Un tiburón poderoso! El DIM cayó 1-0 frente a Junior

    ¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Pilas! Partido de Atlético Nacional contra Junior no se podrá jugar en el Atanasio Girardot: Este será el estadio

    ¡Pilas! Partido de Atlético Nacional contra Junior no se podrá jugar en el Atanasio Girardot: Este será el estadio

    ¿Ganó el favorito al título? Ante un cerrado América, Atlético Nacional hizo la tarea

    ¿Ganó el favorito al título? Ante un cerrado América, Atlético Nacional hizo la tarea

    ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales

    ¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales


    [grupos] [fixture items="7"]