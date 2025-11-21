Los hinchas del DIM prendieron veladoras, ante el rumor de la posibilidad de que el ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski pudiera estar para el clásico frente a Atlético Nacional.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Fuentes cercanas al ‘Poderoso’ le informaron al periodista Camilo Botero, del programa “Al Rojo Vivo DIM”, que el jugador habría recibido el alta médica.

De ser así, la decisión quedaría en cabeza del técnico del Equipo el Pueblo, Alejandro Restrepo, aunque otros cercanos al equipo aseguran que eso es casi imposible.

El mismo periodista indicó que Washington Aguerre podría perderse el resto de la temporada con el ‘Poderoso’, aunque han esperanzas de que pueda estar para la recta final de los cuadrangulares.

¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

Pese a que el tema de ‘Washi’ es complicado, el DIM intentará recuperarlo para el remate de la temporada.

El DIM recibe este domingo, 23 de noviembre, a Atlético Nacional, en un nuevo clásico paisa, en el que si o si necesita una victoria.

Este sábado, 22 de noviembre, el rojo de la montaña revelara la lista de los convocados en la que se espera la presencia de Fydriszewski.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín