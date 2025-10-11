¡Prenda la tele que ya hay titular! Néstor Lorenzo confirma el once de Colombia para enfrentar a México

Resumen: El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora colombiana) de este sábado 11 de octubre.
Minuto30.com .- La Selección Colombia ya tiene su formación definida para el primer partido amistoso de esta Fecha FIFA. El director técnico, Néstor Lorenzo, confirmó el once que saldrá a la cancha del AT&T Stadium en Arlington, Texas, para enfrentar a México esta noche.
El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora colombiana) de este sábado 11 de octubre.
El equipo que saltará al campo es el siguiente:
Arquero: David Ospina
Defensas: Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo
Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño
Volantes y Delanteros: Kevin Serna, Luis Díaz, Luis Suárez
Capitán: James Rodríguez
El capitán James Rodríguez jugará un partido especial, pues este será su encuentro número 35 en la categoría de amistosos internacionales con la camiseta de la Selección.
Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a en el primer amistoso de esta Fecha FIFA.#LaSeleNosUne pic.twitter.com/lQcXzjw2Fo
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2025
