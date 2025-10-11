¡Prenda la tele que ya hay titular! Néstor Lorenzo confirma el once de Colombia para enfrentar a México

Minuto30
    Última llamada: La Selección Colombia se juega el tiquete al Mundial y Néstor Lorenzo presentará a sus elegidos titulares
    El entrenador Néstor Lorenzo en una imagen de archivo. Foto: FCF
    Resumen: El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora colombiana) de este sábado 11 de octubre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Selección Colombia ya tiene su formación definida para el primer partido amistoso de esta Fecha FIFA. El director técnico, Néstor Lorenzo, confirmó el once que saldrá a la cancha del AT&T Stadium en Arlington, Texas, para enfrentar a México esta noche.

    El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora colombiana) de este sábado 11 de octubre.

    Alineación Oficial de Colombia:

    El equipo que saltará al campo es el siguiente:

    Arquero: David Ospina

    Defensas: Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo

    Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño

    Volantes y Delanteros: Kevin Serna, Luis Díaz, Luis Suárez

    Capitán: James Rodríguez

    El capitán James Rodríguez jugará un partido especial, pues este será su encuentro número 35 en la categoría de amistosos internacionales con la camiseta de la Selección.

