Resumen: Juan Arredondo destaca por su nominación con un documental que relata el horror de la guerra en Ucrania y el sacrificio de su colega Brent Renaud

Premios Oscar 2026: un colombiano busca la estatuilla con una historia de guerra y amistad

Minuto30.com .- Este domingo 15 de marzo, el séptimo arte se viste de gala. Entre las estrellas de Hollywood, el nombre del colombo-estadounidense Juan Arredondo destaca por su nominación con un documental que relata el horror de la guerra en Ucrania y el sacrificio de su colega Brent Renaud.

Hoy el mundo pone sus ojos en el Dolby Theatre de Los Ángeles para la entrega de los Premios Oscar 2026. Mientras los pronósticos se dividen entre los grandes estudios, para Colombia la atención está puesta en la categoría de documental, donde el fotoperiodista Juan Arredondo compite por el máximo galardón del cine.

Arredondo, de 49 años e hijo de padres colombianos, ha llevado a la pantalla grande una historia que nació de la tragedia y el compromiso con la verdad. Su obra documental narra los eventos del ataque en Irpín, Ucrania, donde él resultó gravemente herido y donde perdió la vida su amigo y compañero de fórmula, el cineasta Brent Renaud.

Un documental nacido del fuego en Ucrania

La pieza nominada no es solo un registro periodístico; es un tributo y una catarsis. Juan Arredondo, quien ha dedicado su carrera a documentar conflictos sociales y armados, incluyendo gran parte de la realidad colombiana, se convirtió en protagonista de la noticia en 2022 cuando el vehículo en el que viajaba con Renaud fue atacado por fuerzas rusas.

El documental explora:

El costo del periodismo: La cruda realidad de quienes arriesgan todo por informar desde la primera línea.

El duelo y la memoria: El proceso de Arredondo tras sobrevivir al ataque y lidiar con la pérdida de Renaud.

La herencia colombiana: Cómo su visión, formada por sus raíces y su trabajo en Colombia, influyó en su manera de captar la tragedia internacional.

Colombia en los Oscar 2026

Aunque Arredondo nació en Nueva Jersey, su vínculo con Colombia es inquebrantable. Su nominación es recibida por el país como un reconocimiento a la tenacidad del talento nacional en escenarios globales.

Este domingo, los Premios Oscar 2026 no solo premiarán a directores, actores y maquilladores; también pondrán el foco sobre historias necesarias que, como la de Arredondo, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de la libertad de prensa.

¿Dónde seguir la ceremonia?

La gala de los Oscar se celebra este domingo 15 de marzo y podrá seguirse a través de las principales cadenas internacionales y plataformas de streaming.