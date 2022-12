Estas son algunas de las predicciones para el 2023 según Nostradamus

in

Mario Reading es uno de los intérpretes mejor acertados a las profecías de Nostradamus y en su libro «Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future», mencionó que el Rey Carlos III podría renunciar al trono y que Harry, su hijo menor, será el coronado Rey.

Otros sucesos importantes que podrían tener lugar para el 2023, de algunas predicciones de Nostradamus, son:

Una posible guerra civil en Estados Unidos.

El calentamiento global podría empeorar, pues Nostradamus predijo que «los peces vivos del Mar Negro casi hervirán», en aparente referencia al aumento de la temperatura del planeta.

Epidemias y hambrunas y el fuerte impacto por la guerra de Ucrania

Explosión de una bomba nuclear que producirá cambios climáticos y despoblación grande en varios países europeos

El papa Francisco renunciará en el año 2023 y esto producirá una guerra religiosa.

La crisis migratoria se intensificará por atentados terroristas.

Se establecerá un nuevo orden mundial, que no durará mucho.

Las misiones a Marte serán un fracaso, dice que habrá una falla de luz y sería una falla en el plan de explorarlo y conquistarlo.

Una gran crisis económica, « Un pacto roto», según algunas traducciones, se puede interpretar como la lucha de clases sociales o algunas crisis mundiales de dinero.

