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Resumen: Nuestro departamento es privilegiado. Desde los Páramo de Belmira y Sonsón hasta las cuencas que alimentan nuestros embalses, Antioquia es una "fábrica de agua

¡Potencia hídrica! Antioquia celebra el Día Mundial del Agua como el gran «reservorio» de Colombia

Cada 22 de marzo, el planeta se detiene para honrar al recurso más preciado: el agua. En este 2026, el lema global se centra en “Agua para la Paz”, recordándonos que el acceso al líquido vital no solo es una necesidad biológica, sino un derecho humano fundamental que previene conflictos y genera estabilidad en las comunidades.

Antioquia: Potencia hídrica

Nuestro departamento es privilegiado. Desde los Páramo de Belmira y Sonsón hasta las cuencas que alimentan nuestros embalses, Antioquia es una “fábrica de agua. Sin embargo, el crecimiento urbano y los retos del cambio climático nos obligan a ser más guardianes que nunca.

5 Acciones sencillas para hoy (y siempre)

Duchas de 5 minutos: Un ahorro significativo que se nota en la factura y en el planeta.

Cero vertimientos: No arrojes aceite usado ni químicos por el sifón; contaminan miles de litros de agua pura.

Reutiliza el agua lluvia: Ideal para el riego de plantas o la limpieza de exteriores en nuestras casas y unidades.

Revisa fugas: Un goteo constante puede desperdiciar hasta 30 litros al día.

Protege las cuencas: Si sales de paseo al río este domingo, no dejes basura. La limpieza de nuestras fuentes hídricas empieza por nosotros.

🏛️ Compromiso en el Valle de Aburrá

Desde el Área Metropolitana y EPM, se adelantan proyectos de saneamiento del Río Medellín, buscando que este eje central de la ciudad recupere su vida y sea un símbolo de sostenibilidad. Hoy, diversos parques de la ciudad realizarán actividades pedagógicas para los más pequeños.

“No apreciamos el valor del agua hasta que el pozo se seca”. Cuidémosla hoy para que nunca nos falte mañana.

Antioquia, fábrica de agua

En Antioquia existen 6 complejos de páramos delimitados, los cuales actúan como las “fábricas de agua” que surten a gran parte de la región y del país.

A continuación cuáles son y su importancia estratégica:

Páramo de Urrao/Frontino (o del Sol): Es el punto más alto del departamento. Es emblemático por su biodiversidad y por ser el hogar del oso de anteojos.

Sonsón: Ubicado en el suroriente, es vital para la regulación hídrica de la cuenca del río Magdalena y la generación de energía.

Belmira (Santa Inés): Fundamental para el Valle de Aburrá, ya que abastece una parte significativa del agua que consume Medellín y sus alrededores.

Paramillo: Situado en el nudo de Paramillo (norte del departamento), es el punto de origen de importantes ríos como el Sinú y el San Jorge.

Citará: Se encuentra en los Farallones del Citará (suroeste), compartido con el departamento del Chocó; es una zona de altísima pluviosidad.

Páramo de las Baldías (San Félix/Bello): Considerado el más pequeño de Colombia.

¿Por qué son tan importantes hoy?

En el marco del Día Mundial del Agua, es clave recordar que:

Regulación: Estos ecosistemas retienen el agua de la neblina y la liberan lentamente hacia los ríos.

Energía: Antioquia genera cerca del 30% de la energía hidroeléctrica de Colombia, y gran parte de ese caudal nace en estos páramos.

Captura de Carbono: Son sumideros de CO2 críticos para combatir el cambio climático.

Cuidar estos “reservorios” es, literalmente, asegurar el flujo de vida para las próximas generaciones de antioqueños.