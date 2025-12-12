¡Posaba «pa´las fotos» como líder barrial! Capturado alias «El Brother» en San Antonio de Prado

Menú Últimas noticias
    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez), anunció la captura de alias "El Brother", un hombre que utilizaba una fachada de líder comunitario para estafar a familias vulnerables en el corregimiento de San Antonio de Prado.

    ¡Cayó Alias “El Brother”! Alcalde Fico Gutiérrez Anuncia Captura de Falso Líder que Robó $1.240 Millones en Loteo Ilegal

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez), anunció la captura de alias “El Brother”, un hombre que utilizaba una fachada de líder comunitario para estafar a familias vulnerables en el corregimiento de San Antonio de Prado.

    Según el trino del alcalde, “El Brother” se aprovechaba de su imagen de “líder barrial” y de las oportunidades que tenía para tomarse fotos con el propio mandatario en visitas al sector.

    “Seguro creía que por posar de líder barrial o por tomarse fotos conmigo cada que yo iba a San Antonio de Prado, podía estar tranquilo. Pues no. Ya lo teníamos identificado gracias a las denuncias de la comunidad.”

    El criminal es acusado de engañar a 37 familias mediante la promesa de loteo ilegal, logrando robarles una suma superior a los $1.240 millones de pesos.

    Gutiérrez resaltó que la captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Ejército Nacional, enfatizando la prioridad de su administración:

    “¡No vamos a permitir que sigan lucrándose a costa de la gente más vulnerable! Alias “El Brother” fue capturado… La autoridad va con toda contra los delincuentes.”

    El alcalde concluyó reafirmando que su compromiso es no solo cuidar a la gente, sino también proteger el territorio y las áreas de protección ambiental afectadas por el loteo ilegal.

    Captura de “el brother”

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


