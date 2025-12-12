¡Posaba «pa´las fotos» como líder barrial! Capturado alias «El Brother» en San Antonio de Prado

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez), anunció la captura de alias "El Brother", un hombre que utilizaba una fachada de líder comunitario para estafar a familias vulnerables en el corregimiento de San Antonio de Prado.
¡Cayó Alias “El Brother”! Alcalde Fico Gutiérrez Anuncia Captura de Falso Líder que Robó $1.240 Millones en Loteo Ilegal
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez), anunció la captura de alias “El Brother”, un hombre que utilizaba una fachada de líder comunitario para estafar a familias vulnerables en el corregimiento de San Antonio de Prado.
Según el trino del alcalde, “El Brother” se aprovechaba de su imagen de “líder barrial” y de las oportunidades que tenía para tomarse fotos con el propio mandatario en visitas al sector.
“Seguro creía que por posar de líder barrial o por tomarse fotos conmigo cada que yo iba a San Antonio de Prado, podía estar tranquilo. Pues no. Ya lo teníamos identificado gracias a las denuncias de la comunidad.”
El criminal es acusado de engañar a 37 familias mediante la promesa de loteo ilegal, logrando robarles una suma superior a los $1.240 millones de pesos.
Gutiérrez resaltó que la captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Ejército Nacional, enfatizando la prioridad de su administración:
“¡No vamos a permitir que sigan lucrándose a costa de la gente más vulnerable! Alias “El Brother” fue capturado… La autoridad va con toda contra los delincuentes.”
El alcalde concluyó reafirmando que su compromiso es no solo cuidar a la gente, sino también proteger el territorio y las áreas de protección ambiental afectadas por el loteo ilegal.
Captura de “el brother”
Seguro creía que por posar de líder barrial o por tomarse fotos conmigo cada que yo iba a San Antonio de Prado, podía estar tranquilo. Pues no. Ya lo teníamos identificado gracias a las denuncias de la comunidad.
¡No vamos a permitir que sigan lucrándose a costa de la gente… pic.twitter.com/1tIYAs5fRP
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 12, 2025
