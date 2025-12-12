¡Posaba «pa´las fotos» como líder barrial! Capturado alias «El Brother» en San Antonio de Prado

Según Fico, alias "el brother" pensaba que porque se tomaba fotos con él no lo estaban investigando. Foto: Captura de video

Resumen: El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez), anunció la captura de alias "El Brother", un hombre que utilizaba una fachada de líder comunitario para estafar a familias vulnerables en el corregimiento de San Antonio de Prado.

¡Cayó Alias “El Brother”! Alcalde Fico Gutiérrez Anuncia Captura de Falso Líder que Robó $1.240 Millones en Loteo Ilegal

Según el trino del alcalde, “El Brother” se aprovechaba de su imagen de “líder barrial” y de las oportunidades que tenía para tomarse fotos con el propio mandatario en visitas al sector.

“Seguro creía que por posar de líder barrial o por tomarse fotos conmigo cada que yo iba a San Antonio de Prado, podía estar tranquilo. Pues no. Ya lo teníamos identificado gracias a las denuncias de la comunidad.”

El criminal es acusado de engañar a 37 familias mediante la promesa de loteo ilegal, logrando robarles una suma superior a los $1.240 millones de pesos.

Gutiérrez resaltó que la captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Ejército Nacional, enfatizando la prioridad de su administración:

“¡No vamos a permitir que sigan lucrándose a costa de la gente más vulnerable! Alias “El Brother” fue capturado… La autoridad va con toda contra los delincuentes.”

El alcalde concluyó reafirmando que su compromiso es no solo cuidar a la gente, sino también proteger el territorio y las áreas de protección ambiental afectadas por el loteo ilegal.

Captura de “el brother”

