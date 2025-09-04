¡Tragedia! Portero muere tras atajar un penal con el pecho

Una tragedia ha conmocionado al mundo del deporte en el municipio de Augusto Corrêa, en el estado de Pará, Brasil.

El portero de fútbol sala, Antônio Edson, falleció de forma repentina tras recibir un fuerte golpe en el pecho al atajar un penal.

El lamentable suceso ocurrió durante un partido. Edson bloqueó con el cuerpo el disparo de un jugador contrario, pero pocos segundos después del impacto, se desplomó en la cancha.

El guardameta, logró caminar hacia sus compañeros tras la hazaña, sin embargo, se desmayó producto del golpe recibido que fue contundente y mortal.

De inmediato, recibió atención médica en el lugar y fue trasladado al hospital São Miguel.

Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, su muerte se confirmó poco después de su llegada al centro asistencial.

El inesperado fallecimiento ha dejado a la comunidad de Augusto Corrêa y a la familia del deportista sumida en el dolor.

La noticia ha causado gran impacto en el deporte local, recordando la vulnerabilidad y la imprevisibilidad que puede rodear a cada partido.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación. Se realizará una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte de Antônio Edson.

