Resumen: El jugador decidió no renovar su vínculo con el club londinense en busca de mayor protagonismo y viajó a territorio portugués para firmar el que será su primer contrato profesional fuera del Reino Unido

¡Confirmado! El joven portero colomboruso Alexéi Rojas firma con el Penafiel de la segunda división de Portugal

Minuto30.com .- El joven arquero colombo-ruso, Alexéi Rojas, ha dado un paso fundamental en su carrera deportiva. Tras finalizar su etapa formativa en las categorías inferiores del Arsenal de Inglaterra, el guardameta iniciará un nuevo desafío en la Segunda División de Portugal tras convertirse en nuevo jugador del FC Penafiel.

Primer reto profesional fuera de Inglaterra

Rojas, quien es considerado una de las grandes promesas para el arco nacional y cuenta con proceso en las categorías juveniles de la Selección Colombia, llega al balompié luso tras quedar en condición de agente libre.

El jugador decidió no renovar su vínculo con el club londinense en busca de mayor protagonismo y viajó a territorio portugués para firmar el que será su primer contrato profesional fuera del Reino Unido. Este movimiento representa una oportunidad invaluable para que el portero busque consolidarse y sumar minutos competitivos en el primer equipo.

Datos clave del fichaje

Para recapitular este importante movimiento en el mercado de fichajes de los colombianos en el exterior:

Jugador: Alexéi Rojas (Arquero colombo-ruso).

Nuevo club: FC Penafiel.

Liga: Segunda División de Portugal (Liga Portugal 2).

Condición de llegada: Agente libre.

Club de procedencia: Arsenal FC (Categorías juveniles).

Proceso internacional: Selección Colombia Juvenil.