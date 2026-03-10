Resumen: Colombia quedó fuera del “Escudo de las Américas” porque EE. UU. estima que el país aún no demuestra el nivel de cooperación requerido, lo que generó críticas del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la participación de su país es clave en la lucha contra el narcotráfico.

¡Portazo por falta de cooperación! La Casa Blanca dejó a Colombia por fuera del “Escudo de las Américas”

La Casa Blanca confirmó que Colombia no fue invitada a la cumbre “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump, debido a que consideran que el gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha mostrado “el nivel de cooperación” requerido para integrarse al programa.

En rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt explicó: “No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”.

La iniciativa “Escudo de las Américas”

El programa fue presentado el pasado sábado durante una cumbre celebrada en Doral, Florida, con la asistencia de mandatarios latinoamericanos de tendencia conservadora. La reunión buscó fortalecer la coordinación regional contra el narcotráfico y mejorar la seguridad en la región, abordando también temas de migración.

Entre los participantes estuvieron líderes como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, así como representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Sin embargo, países con gobiernos progresistas y grandes economías de la región, como Colombia, México y Brasil, no recibieron invitación, lo que generó críticas y reacciones diplomáticas. La ausencia de estos mandatarios generó particular atención debido al rol histórico que estos países han desempeñado en la lucha contra el narcotráfico.

La postura de Gustavo Petro

Desde Viena, durante su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el presidente Petro criticó la exclusión de Colombia de la cumbre. Petro afirmó que el país es “esencial” en cualquier estrategia internacional contra el narcotráfico. “Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, indicó.

El mandatario también cuestionó la efectividad de una coalición conformada por países que, según él, carecen de la experiencia suficiente para enfrentar el problema de las drogas. “No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur. Lo van a agujerear”, agregó.

Petro subrayó que Colombia ha logrado incautar 3.300 toneladas de cocaína a lo largo de los años, destacando que alrededor del 80 % de la información que permitió esos decomisos proviene de los servicios de inteligencia colombianos, los cuales mantienen cooperación con agencias policiales de 75 países en Europa, Asia y América, incluyendo Estados Unidos.

Relaciones complejas con Estados Unidos

La relación entre el gobierno de Petro y la administración Trump ha estado marcada por tensiones. En septiembre pasado, Estados Unidos retiró la certificación de Colombia como país cooperante en la lucha contra las drogas, lo que reflejó diferencias políticas entre ambos gobiernos. Sin embargo, en febrero de 2026, Petro y Trump sostuvieron una reunión en la Casa Blanca que fue descrita como cordial, lo que permitió un acercamiento temporal en algunos temas de cooperación bilateral.

En este contexto, Leavitt destacó que la exclusión de Colombia de la cumbre no significa un cierre definitivo. “Creo que todavía no estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del Gobierno de Colombia para integrarlo al programa Escudo de las Américas, pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos invitar a otros países”, señaló.

Además, aclaró que el evento incluyó la firma de un acuerdo de defensa con los países presentes, destinado a reforzar la lucha contra los carteles de drogas en el hemisferio occidental.

Estados Unidos y presencia militar en Latinoamérica

La cumbre también coincidió con la ampliación de la presencia estadounidense en la región. Por ejemplo, el Congreso de Paraguay aprobó recientemente un acuerdo que permite a personal militar estadounidense operar temporalmente en el país con inmunidad similar a la diplomática. El tratado regula actividades conjuntas entre ambos países, incluyendo ejercicios, entrenamientos y operaciones humanitarias, lo que ha generado críticas por considerarse un riesgo a la soberanía nacional.

Balance

La exclusión de Colombia del “Escudo de las Américas” ha generado debate sobre la efectividad de las estrategias regionales de lucha contra el narcotráfico y el papel de las naciones con mayor experiencia en el tema. Mientras Estados Unidos insiste en la necesidad de cooperación, el gobierno colombiano defiende su trayectoria histórica y los resultados obtenidos en la erradicación de drogas ilícitas.