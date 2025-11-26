¡Porta camiseta de Nacional! El 23 de noviembre se perdió el rastro del adolescente Juan Felipe Giraldo

Resumen: Juan Felipe vestía gorra café, una bufanda del equipo Nacional, un buso azul, pantalón de sudadera rojo y tenis negros
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Juan Felipe Giraldo Cárdenas, un menor de 14 años de edad, cuyo rastro se perdió el pasado 23 de noviembre de 2025 en el barrio Prado de Medellín. Sus familiares están en angustiosa búsqueda y han emitido una alerta oficial.
Al momento de su desaparición, Juan Felipe vestía gorra café, una bufanda del equipo Nacional, un buso azul, pantalón de sudadera rojo y tenis negros. Físicamente, es notable por su cabello pelirrojo largo y tiene un tatuaje de letras en la mano derecha.
Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Juan Felipe debe comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los siguientes números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.
