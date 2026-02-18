Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Por una gorra! Pelea callejera en Suba termina con seis capturados y un arma de fuego incautada

    La intolerancia en Bogotá parece no tener límites

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Por una gorra! Pelea callejera en Suba termina con seis capturados y un arma de fuego incautada

    Resumen: Gracias a la denuncia ciudadana y la rápida reacción de las patrullas, se logró evitar que el enfrentamiento dejara víctimas fatales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que comenzó como el hurto de una prenda de vestir terminó en una batalla campal que requirió la intervención urgente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los hechos se registraron en jurisdicción del CAI Aures, donde seis personas fueron capturadas tras protagonizar una violenta riña originada por el robo de una gorra.

    Gracias a la denuncia ciudadana y la rápida reacción de las patrullas, se logró evitar que el enfrentamiento dejara víctimas fatales, pues uno de los involucrados portaba un arma de fuego.

    Resultados del operativo en Aures:

    Seis personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, además se decomisó un arma de fuego con la que se pretendía agredir a los involucrados en la pelea callejera.

    El sector fue acordonado por uniformados para restablecer el orden público.

    “Cero tolerancia con el delito”

    Desde la cuenta oficial de la @PoliciaBogota, las autoridades enviaron un mensaje contundente: “Acá no hay tolerancia con el delito”.

    La institución hizo un llamado a la resolución pacífica de conflictos, lamentando que situaciones menores escalen a niveles de violencia que ponen en riesgo la vida de los vecinos del sector.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.