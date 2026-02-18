Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Por una gorra! Pelea callejera en Suba termina con seis capturados y un arma de fuego incautada

Minuto30.com .- Lo que comenzó como el hurto de una prenda de vestir terminó en una batalla campal que requirió la intervención urgente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los hechos se registraron en jurisdicción del CAI Aures, donde seis personas fueron capturadas tras protagonizar una violenta riña originada por el robo de una gorra.

Gracias a la denuncia ciudadana y la rápida reacción de las patrullas, se logró evitar que el enfrentamiento dejara víctimas fatales, pues uno de los involucrados portaba un arma de fuego.

Resultados del operativo en Aures:

Seis personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, además se decomisó un arma de fuego con la que se pretendía agredir a los involucrados en la pelea callejera.

El sector fue acordonado por uniformados para restablecer el orden público.

En #Suba, una riña originada por el hurto de una gorra dejó seis personas capturadas y un arma de fuego incautada. La rápida reacción de policías del CAI Aures permitió controlar la situación y evitar un lamentable hecho. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Acá no hay tolerancia con el delito. pic.twitter.com/R52pPYmzZy — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 18, 2026

“Cero tolerancia con el delito”

Desde la cuenta oficial de la @PoliciaBogota, las autoridades enviaron un mensaje contundente: “Acá no hay tolerancia con el delito”.

La institución hizo un llamado a la resolución pacífica de conflictos, lamentando que situaciones menores escalen a niveles de violencia que ponen en riesgo la vida de los vecinos del sector.