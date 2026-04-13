Resumen: Lo que habría comenzado como una acalorada discusión entre dos hombres que compartían vivienda en el sector de invasión conocido como el Morro de Moravia, terminó en un sangriento homicidio con arma blanca.

¿Por una cachetada? Lo mató en el baño de un rancho en Moravia y se entregó

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de intolerancia cobró la vida de un hombre en la Comuna 4 (Aranjuez) de Medellín. Lo que habría comenzado como una acalorada discusión entre dos hombres que compartían vivienda en el sector de invasión conocido como el Morro de Moravia, terminó en un sangriento homicidio con arma blanca.

La intolerancia y la violencia de nuevo enlutaron las calles de Medellín. Durante la mañana de este lunes, un ciudadano alertó a las autoridades sobre un violento homicidio con arma cortopunzante al interior de un humilde “rancho” ubicado en el sector de invasión del Morro de Moravia.

El caso, que ya cuenta con un hombre capturado, dejó al descubierto una fatal disputa de convivencia entre la víctima y el victimario, quienes compartían el mismo techo.

De los insultos a la tragedia

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la comunidad, los hechos se desencadenaron de la siguiente manera:

Víctima y victimario vivían juntos; el presunto homicida era quien le había alquilado un espacio en el rancho al hoy occiso. Esta mañana se enfrascaron en una violenta discusión que rápidamente pasó a las agresiones físicas.

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Según relatan vecinos del lugar, en medio del altercado, la víctima le habría propinado una fuerte cachetada al hoy capturado.

Cegado por la ira, el arrendador tomó un arma cortopunzante y agredió brutalmente a su inquilino, dejándolo sin vida en el baño de la vivienda de madera.

Confesión con la ropa ensangrentada

Tras cometer el crimen, el presunto asesino huyó del lugar. Sin embargo, su escape duró poco. Mientras caminaba por el sector con su ropa completamente empapada de sangre, producto del ataque a su víctima, pues él no presentaba heridas, se topó de frente con una patrulla de la Policía.

Lejos de intentar evadir a los uniformados, el hombre se entregó voluntariamente y confesó haber cometido el homicidio minutos antes en la parte alta del morro.

Sobre la víctima mortal, aún no ha sido posible establecer su identidad. Aunque los vecinos del sector de la invasión aseguraron conocerlo “de vista”, no sabían su nombre real ni tenían contacto con sus familiares. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para su respectiva identificación.