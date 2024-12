Por un video Zendaya y Tom Holland siguen juntos al ser pillados al salir de la Fiesta de la Premier Duna 2 en Londres.

Fueron varios meses en los que socialmente en los que Zendaya y Tom Holland, dejaron de aparecer en público y los medios además de fans especularon sobre un rompiento. Otras redes hablaron de distanciamiento y que los dos querían hacer un alto debido al acecho de paparazzis.

La buena de ambos, sucedió en Londres, gracias a Duna 2 y la premiere en la que Zendaya fue impactante con un traje que hacer parte de un homenaje a la película «Metrópolis». En esa gala y alfombra de arena, se esperaba que «Spiderman» Tom Holland, la acompañara para salirle a los rumores. Fueron los paparazzis quienes lo acechan constantemente, quienes se percataron de la fiesta de la película y que al salir la actriz no estaría sola.

Zendaya y Tom Holland fueron sorprendidos saliendo de la fiesta premier Duna 2, cogidos de la mano y sin manifestaciones de cariño. Muy parcos antes algunas voces de su grupo de escolta que pedían privacidad. TMZ y otros medios, republican el video que está rodando en redes donde los fans, celebran esta aparición que confirma que siguen como pareja.

zendaya and tom holland leaving the ‘dune: part two’ premiere after party in london tonight! pic.twitter.com/DXRPNi0DYI

— zendayacollective (@dayacollective) February 16, 2024