Por un audio que le envió a su pareja, cayeron los responsables del robo a Maturana en su finca

La banda ‘Los Pisasuave’ que amenazó, encerró y robó al extécnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana, a su esposa y a sus amigos cuando estaban departiendo en su finca, cayeron por un audio que uno de los integrantes le envió a su pareja.

Las autoridades investigaron e interceptaron los teléfonos de ‘Los Pisasuave’ que también habría robado a, al menos, una treintena de residencias en Antioquia. Un audio en el que uno de los integrantes de la banda le cuenta a su pareja lo que le dará del botín, fue la pieza clave que arrojó el trabajo de las autoridades.

Además del mencionado material probatorio, otros audios permitieron que la Policía Antioquia arrestara a 15 integrantes de ‘Los Pisasuave’ que tendría conexión con el grupo armado ‘Los Triana’.

Este es un fragmento del material de audio conocido y revelado por Blu Radio:

Mujer: ¿Ya vienes?

Hombre: Sí, sí, pero nos demoramos mami.

Mujer: ¿Sí?

Hombre: Sí, porque siempre coronamos entonces voy para el centro a vender, porque donde yo me quede no me dan nada. Y lo que traemos vale plata. Cogimos como 100 botellas de licor fino.

Mujer: ¿Sí? Traéme una…

Hombre: Obvio, pues yo voy a llevar pa’ la casa un montón.

Mujer: ¿Y es eso lo que van a vender?

Hombre: No, vamos a vender una de esas lavadoras grandes que tienen secadora y todo que son así con bola redonda. Eso, tres televisorcitos, dos lavadoras de esas, una maquinaria de… pero por aquí no hablo mucho. Un poco de cosas.

Mujer: ¿Y plancha pal’ pelo?

Hombre: ¡Ah! Una chiquitica le llevo

Mujer: ¿Sí? Pa’ los crespos.

Hombre: Y dos secadores.

