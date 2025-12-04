¡Por tirar el celular al piso! Fleteros atacaron a bala a «Rey Vallenato»

Resumen: Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar sin ser capturados. Goyo Gutiérrez fue trasladado de inmediato en su propio vehículo hasta la Clínica Reina Catalina, donde fue atendido.

Minuto30.com .- El Rey Vallenato Aficionado 2025, Goyo Gutiérrez, fue herido de un disparo en medio de un atraco armado ocurrido la tarde del miércoles 3 de diciembre en el barrio La Concepción, de Barranquilla.

El artista descendía de su vehículo cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta, en lo que se presume fue un acto de fleteros que lo venían siguiendo.

Los asaltantes abordaron a Gutiérrez exigiéndole la cadena de oro que llevaba puesta, a lo que el músico accedió. El conflicto escaló cuando los delincuentes pretendieron robarle el celular.

El músico lanzó su aparato al suelo en un intento de protegerse e intentó alejarse, lo que llevó al parrillero de la moto a dispararle, hiriéndolo en el brazo derecho.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar sin ser capturados. Goyo Gutiérrez fue trasladado de inmediato en su propio vehículo hasta la Clínica Reina Catalina, donde fue atendido.

Su equipo confirmó que el artista se encuentra fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente del impacto de bala.