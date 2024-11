¡Por tierra mar o aire! Venezolanos buscan llegar a su lugar de votación a como dé lugar

Los que no pudieron pasar por la frontera, se vinieron por el lago de Maracaibo.@NicolasMaduro la verdad que no me queda duda alguna que el pueblo que luchó bajo el liderazgo de Bolívar te derrotará rutilantemente y para siempre. pic.twitter.com/yC8kIi8RGh

— Jose V Carrasquero A (@botellazo) July 27, 2024