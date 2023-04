[VIDEO] Por un tatuaje en el pecho, colombiano fue encarcelado como pandillero en El Salvador

Un joven vallecaucano de 27 años, viajó a El Salvador con la ilusión de trabajar para ayudar económicamente a su familia y al aterrizar en el aeropuerto, fue detenido por supuestamente pertenecer a una pandilla.

La dictadura de @nayibbukele ya tocó un colombiano!

Lo capturaron solo por que tiene un tatuaje en el pecho! Su familia no sabe nada de él y no le dan razón ni le permiten verlo!! pic.twitter.com/byg691EUWL — julio Mario Ospina (@juliomario55555) April 17, 2023

Se trata de José Antonio Potes Cáes, oriundo de Riofrío (Valle del Cauca), quien fue encarcelado a causa de un tatuaje que tiene en el pecho con el nombre de su abuela y las fechas en que nació y murió la familiar, según dio a conocer Noticias Uno.

Las medidas tomadas por el presidente de ese país, Nayid Bukele, para recuperar la seguridad, motivaron al joven a viajar a ese país, y fueron esas mismas medidas, las que lo tienen hoy en una de las mega cárceles de El Salvador, encerrado junto a peligrosos pandilleros de ese país.

Potes llegó al país centroamericano en enero de 2023 y una vez en suelo salvadoreño, fue detenido sin informarle causa alguna, hasta que según el noticiero, sus familiares en Colombia se enteraron que todo se habría generado por el tatuaje que lleva en el pecho.

“Todos los días me acuesto y me pongo a llorar. No me lo dejan ver por ese régimen que hay allá”, aseguró a Noticias Uno, Eliana Potes Cáez, madre del colombiano detenido.

Según el relato de la familia, el joven fue señalado de pertenecer a una pandilla colombiana: “[Le dijeron] usted está capturado porque pertenece a la ‘Mara 18 de Colombia’. ¿Dónde aquí hay una ‘Mara 18’?”, se preguntó Claudia Marcela, compañera sentimental del joven y madre de su hijo de cuatro años.

El mismo medio dijo en su informe que Cáes no tiene antecedentes judiciales en Colombia y que el caso ya está siendo verificado por la Cancillería colombiana.

